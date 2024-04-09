Зеленский: Если Россия победит, то жертвами станут сотни тысяч

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Если Россия победит в войне, то в Украине будут сотни тысяч жертв, объяснил президент Владимир Зеленский в интервью немецкому таблоиду Bild.

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Он признал, что у Украины недостаточно систем противовоздушной обороны.

"Путин понимает только силу. Он чувствует себя животным: если не сможешь защититься, он уничтожит еще больше. Его желание – захватить всю Украину", – отметил Зеленский.

Президент также пояснил, что будет означать победа России в войне, если США не предоставят Украине новый пакет военной помощи.

По словам Зеленского, российский диктатор все уничтожит и убьет очень много людей.

"Большинство людей не убегут, поэтому он [Путин] убьет многих из них. Как это будет выглядеть? Будет много крови. Будет много жертв, много потерь. Мы говорим о сотнях тысяч", – подытожил украинский лидер.

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Зеленский заявил, что отсутствие поставок дальнобойных ракет Taurus связано с угрозами российского диктатора Путина применить ядерное оружие – это сказал канцлер ФРГ Шольц.

Глава государства подчеркнул, что для надежной защиты Харькова от постоянных российских обстрелов нужны дополнительные системы противовоздушной обороны и ракеты к ним.

По мнению президента, украинская армия должна стать "настолько технологичной, насколько это возможно", чтобы продолжать наносить потери армии РФ даже в условиях дефицита снарядов.

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