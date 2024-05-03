ГУР: Вероятно, это лишь вопрос времени, когда Часов Яр падет, как Авдеевка

Представитель ГУР Скибицкий отметил, что российская армия уже не является такой напыщенной организацией, какой она была в 2022 году

Часов Яр (Фото: EPA)

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий заявил, что, вероятно, это лишь вопрос времени, когда Украина потеряет Часов Яр в Донецкой области. Об этом он сообщил в интервью для The Economist.

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Скибицкий отметил, что российская армия получила приказ "взять что-нибудь" к празднованию в Москве 9 мая или, если это не удастся, к визиту российского диктатора Владимира Путина в Пекин неделей позже.

"Наша проблема очень проста: у нас нет оружия. Они всегда знали, что апрель и май будут для нас тяжелыми", – заявил он.

В разведке отметили, что, вероятно, это лишь вопрос времени, когда этот город падет, как Авдеевка, которую россияне разбомбили до основания в феврале.

"Конечно, не сегодня-завтра, но все зависит от наших резервов и запасов", – подчеркнул представитель ГУР.

Скибицкий одновременно подчеркнул, что российская армия уже не является такой напыщенной организацией, какой она была в 2022 году, и сейчас действует как "единый организм, с четким планом и под единым командованием".

Карта: Deepstate

14 апреля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что высшее военное руководство России поставило своим оккупационным войскам задачу – захватить Часов Яр до 9 мая.

2 мая офицер пресс-службы 26 артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича заявил, что российские оккупационные войска не смогут выполнить свой план по захвату Часового Яра в Донецкой области до 9 мая – они уже бросили на это направление все ресурсы.

25 апреля Нацгвардия сообщила, что российская армия пытается штурмовать в районе Часового Яра, вокруг Ивановского и Богдановки, а также на Ореховском направлении. Также российские войска активно используют дроны на южном направлении.

Спикер Нацгвардии Музычук 2 мая рассказал, что российские военные штурмуют в районе Часового Яра, в том числе с флангов – Ивановское и Богдановка. По некоторым участкам линии фронта на востоке и юге отмечается увеличение врагом применения дронов и авиации.

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