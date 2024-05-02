РФ штурмует Часов Яр, но географическое положение позволяет держать контроль – Нацгвардия

Представитель Нацгвардии отметил, что появление большего количества средств ПВО у украинских войск позволяет минимизировать преимущество в воздухе

ВСУ. Иллюстративное изображение (Фото: Facebook, Генеральный штаб)

Российские военные штурмуют в районе Часового Яра, в частности с флангов – Ивановское и Богдановка. По некоторым участкам линии фронта на востоке и юге отмечается то, что враг увеличил применение дронов и авиации. Об этом в комментарии для LIGA.net рассказал представитель Национальной гвардии Руслан Музычук.

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Музычук отметил, что географическое положение Часового Яра дает украинским военным возможность держать под огневым контролем важные участки вокруг города и отбрасывать врага.

Также он рассказал, что противник пытается проводить разведку и переднего края, и в глубину украинской обороны.

"За последние дни есть определенная активизация и на Купянском направлении по сравнению с предыдущим периодом, когда Силы обороны не фиксировали значительной активности противника там. Достаточно активно враг пытался атаковать на Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском направлениях. И южное направление, где враг пытается улучшить свое тактическое положение", – рассказал он.

Представитель Нацгвардии отметил, что появление большего количества средств ПВО у украинских войск позволяет минимизировать преимущество врага в воздухе.

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6 апреля главком Сырский заявил, что, несмотря на жестокие бои восточнее Часового Яра, город остается под контролем украинских сил.

14 апреля сообщил, что высшее военное руководство России поставило своим оккупационным войскам задачу – захватить Часов Яр до 9 мая.

25 апреля Нацгвардия сообщила, что российская армия пытается штурмовать в районе Часового Яра, вокруг Ивановского и Богдановки, а также на Ореховском направлении. Также русские войска активно используют дроны на южном направлении.

2 мая в Силах обороны заявили, что российские оккупационные войска не смогут выполнить свой план по захвату Часового Яра в Донецкой области до 9 мая – они уже бросили на это направление все ресурсы.

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