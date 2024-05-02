РФ штурмует Часов Яр, но географическое положение позволяет держать контроль – Нацгвардия
Российские военные штурмуют в районе Часового Яра, в частности с флангов – Ивановское и Богдановка. По некоторым участкам линии фронта на востоке и юге отмечается то, что враг увеличил применение дронов и авиации. Об этом в комментарии для LIGA.net рассказал представитель Национальной гвардии Руслан Музычук.
Музычук отметил, что географическое положение Часового Яра дает украинским военным возможность держать под огневым контролем важные участки вокруг города и отбрасывать врага.
Также он рассказал, что противник пытается проводить разведку и переднего края, и в глубину украинской обороны.
"За последние дни есть определенная активизация и на Купянском направлении по сравнению с предыдущим периодом, когда Силы обороны не фиксировали значительной активности противника там. Достаточно активно враг пытался атаковать на Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском направлениях. И южное направление, где враг пытается улучшить свое тактическое положение", – рассказал он.
Представитель Нацгвардии отметил, что появление большего количества средств ПВО у украинских войск позволяет минимизировать преимущество врага в воздухе.
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- 6 апреля главком Сырский заявил, что, несмотря на жестокие бои восточнее Часового Яра, город остается под контролем украинских сил.
- 14 апреля сообщил, что высшее военное руководство России поставило своим оккупационным войскам задачу – захватить Часов Яр до 9 мая.
- 25 апреля Нацгвардия сообщила, что российская армия пытается штурмовать в районе Часового Яра, вокруг Ивановского и Богдановки, а также на Ореховском направлении. Также русские войска активно используют дроны на южном направлении.
- 2 мая в Силах обороны заявили, что российские оккупационные войска не смогут выполнить свой план по захвату Часового Яра в Донецкой области до 9 мая – они уже бросили на это направление все ресурсы.
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