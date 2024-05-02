Часов Яр, который в течение нескольких месяцев находится под постоянными российскими обстрелами, напоминает развалины оккупированных Бахмута и Авдеевки. Об этом заявило издание Associated Press и опубликовало соответствующее видео.

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На кадрах новой записи с беспилотника, которую получила редакция AP, видны масштабные разрушения в Часовом Яру, где почти ни одно здание не осталось целым, дома и муниципальные учреждения обуглены. Город, в котором когда-то проживало 12 000 человек, теперь практически безлюден.

"Стратегически важный город в течение нескольких месяцев подвергался атаке российских войск. Его захват даст России контроль над вершиной холма, с которой она сможет атаковать другие города, составляющие опору восточной обороны Украины", – говорится в публикации AP.

Обстановка вокруг Часового Яра по состоянию на 2 мая (Карта: Deepstate)

Ряды многоэтажек в Часовом Яру почернели от взрывов, дома и общественные здания сильно повреждены. Золотой купол церкви остался нетронутым, но само здание выглядит сильно поврежденным.

"Разрушение подчеркивает тактику выжженной земли, которую Россия применяла в течение более двух лет войны, поскольку ее войска убили и изгнали тысячи мирных жителей", – написало издание.

6 апреля главком Сырский заявил, что, несмотря на жестокие бои к востоку от Часового Яра, город остается под контролем украинских сил.

14 апреля Сырский сообщил, что высшее военное руководство России поставило своим оккупационным войскам задачу — захватить Часов Яр до 9 мая.

25 апреля Нацгвардия сообщила, что российская армия пытается штурмовать в районе Часового Яра, вокруг Ивановского и Богдановки, а также на Ореховском направлении. Также российские войска активно используют дроны на южном направлении.

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