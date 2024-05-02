Часів Яр, який протягом кількох місяців перебуває під постійними російськими обстрілами, сьогодні нагадує руїни окупованих Бахмута й Авдіївки. Про це заявило видання Associated Press та опублікувало відповідне відео.

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На кадрах нового запису з безпілотника, який отримала редакція AP, видно масштабні руйнування в Часовому Ярі, де майже жодна будівля не залишилася цілою, будинки й муніципальні установи обвуглені. Місто, у якому колись проживало 12 000 людей, тепер практично безлюдне.

"Стратегічно важливе місто протягом кількох місяців зазнавало атаки російських військ. Його захоплення дасть Росії контроль над вершиною пагорба, з якої вона зможе атакувати інші міста, що складають опору східної оборони України", – йдеться в публікації AP.

Ситуація навколо Часового Яру станом на 2 травня (Мапа: Deepstate)

Ряди багатоповерхівок у Часовому Яру почорніли від вибухів, будинки та громадські споруди сильно пошкоджені. Золотий купол церкви залишився недоторканим, але сама будівля виглядає сильно пошкодженою.

"Руйнування підкреслює тактику випаленої землі, яку Росія застосовувала протягом понад двох років війни, оскільки її війська вбили й вигнали тисячі мирних жителів", – написало видання.

6 квітня головком Сирський заявив, що, попри жорстокі бої на схід від Часового Яру, місто залишається під контролем українських сил.

14 квітня Сирський повідомив, що вище військове керівництво Росії поставило своїм окупаційним військам завдання — захопити Часів Яр до 9 травня.

25 квітня Нацгвардія повідомила, що російська армія намагається штурмувати в районі Часового Яру, довкола Іванівського й Богданівки, а також на Оріхівському напрямку. Також російські війська активно використовують дрони на південному напрямку.

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