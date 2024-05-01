Часів Яр. ОСУВ "Хортиця": Росія б'є артснарядами китайського та корейського виробництва

Назар Волошин повідомив LIGA.net, що "снарядного голоду" у загарбників зараз немає

Артилерійські снаряди (Фото: ресурси пропагандистів)

Під час артилерійських обстрілів поблизу Часового Яру російські окупаційні війська використовують снаряди китайського та північнокорейського виробництва. Про це LIGA.net повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

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За його словами, калібр цих снарядів - не менше 120 мм.

Крім того, зазначив Волошин, "снарядного голоду" у загарбників зараз немає, "однак все пізнається у порівнянні".

"<...> На тлі використання ворогом боєприпасів – вони нас переважають кількісно. Ну а наші ЗСУ їх витрачають з розумом – кожен снаряд у ціль", - пояснив речник ОСУВ.

Раніше Волошин повідомляв LIGA.net, що в районі Часового Яру фіксують випадки, коли Росія відправляє людей на штурм без зброї.

"Вони можуть тримати в руках палки чи ще щось, що імітує наявність зброї. При цьому настанову їм дають, що зброю потрібно здобути в бою", - розповів він.

6 квітня головком Сирський заявив, що, попри жорстокі бої на схід від Часового Яру, місто залишається під контролем українських сил.

14 квітня Сирський повідомив, що вище військове керівництво Росії поставило своїм окупаційним військам завдання — захопити Часів Яр до 9 травня.

25 квітня Нацгвардія повідомила, що російська армія намагається штурмувати в районі Часового Яру, довкола Іванівського та Богданівки, а також на Оріхівському напрямку. Також російські війська активно використовують дрони на південному напрямку.

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