Бійці ударної групи "Чорний лебідь" 255 штурмового батальйону Збройних Сил України, які воюють на східному напрямку, показали, як зараз виглядає Часів Яр.

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На зафільмованих дроном кадрах видно зруйновану російськими обстрілами церкву, поруч з нею – такий самий дитячий майданчик.

Навколо – випалена земля й уламки від ворожих снарядів і ракет, викорчувані дерева та потрощені будинки. На весь квартал немає жодної вцілілої будівлі.

Нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що вище військове керівництво Росії поставило своїм окупаційним військам завдання захопити Часів Яр до 9 травня.

Українські бригади на відповідному напрямку посилили, надавши їм більше боєприпасів, дронів і засобів радіоелектронної боротьби, додав головком.

5 квітня 2024 року в інтерв'ю LIGA.net командир батальйону безпілотних авіакомплексів "Ахіллес" 92 бригади Юрій Федоренко заявив, що російські загарбники найбільше тиснуть у напрямку Часового Яру, від березня окупанти мають там тактичні успіхи, але вони не "максимально критичні".

командир батальйону безпілотних авіакомплексів "Ахіллес" 92 бригади Юрій Федоренко заявив, що російські загарбники найбільше тиснуть у напрямку Часового Яру, від березня окупанти мають там тактичні успіхи, але вони не "максимально критичні". 6 квітня Сирський заявив, що попри жорстокі бої на схід від Часового Яру, місто залишається під контролем українських сил.

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