На квартал ни одного уцелевшего здания. Военные показали, как выглядит Часов Яр – видео
Бойцы ударной группы "Черный лебедь" 255 штурмового батальона Вооруженных Сил Украины, которые воюют на восточном направлении, показали, как сейчас выглядит Часов Яр.
На снятых дроном кадрах видна разрушенная российскими обстрелами церковь, рядом с ней – такая же детская площадка.
Вокруг выжженная земля и обломки от вражеских снарядов и ракет, выкорчеванные деревья и разбитые дома. На весь квартал нет ни одного уцелевшего здания.
Недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что высшее военное руководство России поставило своим оккупационным войскам задачу захватить Часов Яр до 9 мая.
Украинские бригады на соответствующем направлении усилили, предоставив им больше боеприпасов, дронов и средств радиоэлектронной борьбы, добавил главком.
- 5 апреля 2024 года в интервью LIGA.net командир батальона беспилотных авиакомплексов "Ахиллес" 92 бригады Юрий Федоренко заявил, что российские захватчики больше всего давят в направлении Часового Яра, с марта захватчики имеют там тактические успехи, но они не "максимально критические".
- 6 апреля Сырский заявил, что, несмотря на жестокие бои к востоку от Часового Яра, город остается под контролем украинских сил.
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