Бойцы ударной группы "Черный лебедь" 255 штурмового батальона Вооруженных Сил Украины, которые воюют на восточном направлении, показали, как сейчас выглядит Часов Яр.

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На снятых дроном кадрах видна разрушенная российскими обстрелами церковь, рядом с ней – такая же детская площадка.

Вокруг выжженная земля и обломки от вражеских снарядов и ракет, выкорчеванные деревья и разбитые дома. На весь квартал нет ни одного уцелевшего здания.

Недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что высшее военное руководство России поставило своим оккупационным войскам задачу захватить Часов Яр до 9 мая.

Украинские бригады на соответствующем направлении усилили, предоставив им больше боеприпасов, дронов и средств радиоэлектронной борьбы, добавил главком.

5 апреля 2024 года в интервью LIGA.net командир батальона беспилотных авиакомплексов "Ахиллес" 92 бригады Юрий Федоренко заявил, что российские захватчики больше всего давят в направлении Часового Яра, с марта захватчики имеют там тактические успехи, но они не "максимально критические".

командир батальона беспилотных авиакомплексов "Ахиллес" 92 бригады Юрий Федоренко заявил, что российские захватчики больше всего давят в направлении Часового Яра, с марта захватчики имеют там тактические успехи, но они не "максимально критические". 6 апреля Сырский заявил, что, несмотря на жестокие бои к востоку от Часового Яра, город остается под контролем украинских сил.

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