Ворог тисне на Часів Яр та Оріхівський напрямок, залучає авіацію та артилерію – Нацгвардія

Фото: Генштаб ЗСУ

Російська армія намагається штурмувати в районі Часового Яру, довкола Іванівського та Богданівки, а також на Оріхівському напрямку. Також російські війська активно використовують дрони на південному напрямку. Про це LIGA.net розповів речник Національної гвардії Руслан Музичук.

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Музичук зазначив, що протягом минулої доби відбулося 104 бойові зіткнення та 56 авіаційних ударів. Досить активно ворог намагається здійснювати штурмові дії на Лиманському та Бахмутському, зокрема в районі Часового Яру, на Авдіївському, Новопавлівському, Оріхівському.

Речник Нацгвардії сказав, що наразі тривають спроби штурмувати в районі Часового Яру, а також населених пунктів довкола нього, зокрема Іванівського та Богданівки.

"Тобто райони оборони й напрямки, які потенційно ворог розглядає як такі, що можуть забезпечувати йому просування", – пояснив він та акцентував, що попри активні штурми – українські бійці не дають ворогові закріпитися.

Мапа: Deepstate

Крім авіаційних ударів, зазначив речник, противник продовжує завдавати обстрілів із великокаліберної артилерії.

Музичук розповів, що протягом минулої доби Росія намагалася проводити штурмові дії й на Оріхівському напрямку, зокрема в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.

"На ділянках відповідальності підрозділів НГУ ми спостерігаємо, що ворог продовжує використовувати тактику малих груп, штурми із залучення броньованої техніки БМП, БТР. Останнім часом було помічено використання ворогом кросових мотоциклів", – розповів він.

Мапа: Deepstate

Також, за його даними, російські війська активно використовують дрони на південному напрямку. За добу їх фіксується достатня кількість, зазначив Музичук, та уточнив, що це: "мавіки", FPV-дрони й дрони іншої модифікації, зокрема розвідувальні та ті, які здатні скидати боєприпаси.

"Противник використовує БпЛА оперативно-тактичного рівня не лише вздовж лінії бойового зіткнення, а й намагається зайти якомога далі, щоб проводити розвідку. Тому спільна робота і взаємодія суміжних підрозділів із використанням засобів РЕБ, і поява більшої кількості засобів ППО здатні протидіяти як застосуванню противником авіації, так і таким БпЛА", – підсумував він.

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5 квітня в інтерв'ю LIGA.net командир батальйону безпілотних авіакомплексів "Ахіллес" 92 бригади Юрій Федоренко заявив, що російські загарбники найбільше тиснуть у напрямку Часового Яру, від березня окупанти мають там тактичні успіхи, але вони не "максимально критичні".

6 квітня Сирський заявив, що, попри жорстокі бої на схід від Часового Яру, місто залишається під контролем українських сил.

14 квітня Сирський повідомив, що вище військове керівництво Росії поставило своїм окупаційним військам завдання — захопити Часів Яр до 9 травня.

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