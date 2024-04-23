Окупанти намагаються просуватися на флангах довкола Часового Яру – речник Нацгвардії

Руслан Музичук зазначив, що характер дій противника за останні дні суттєво не змінився

Часів Яр (Фото: EPA)

Російська армія намагається здійснювати флангові просування в районі населених пунктів довкола міста Часів Яр. Про це в коментарі LIGA.net повідомив речник Національної гвардії Руслан Музичук.

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За його словами, характер дій противника за останні дні суттєво не змінився. Окупанти намагаються здійснювати штурмові дії на Лиманському, Авдіївському, Оріхівському, Новопавлівському та Бахмутському напрямку, зокрема в районі міста Часів Яр Донецької області.

Музичук зазначив, що Силами оборони проведено заходи задля стабілізації ситуації в районі Часового Яру, а також біля населених пунктів довкола нього, звідки противник також намагається здійснювати флангові просування.

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Також Музичук, коментуючи оперативну ситуацію, розповів про характер штурмових дій окупантів. Речник НГУ заявив, що вони здебільшого штурмують малими піхотними групами.

За його словами, підхід ворожої піхоти до українських позицій не завжди здійснюється задля проведення безпосередньо штурмових дій. Ворог намагається доставити особовий склад та боєкомплекту ближче до передових позицій, використовуючи малогабаритну автомобільну техніку.

5 квітня в інтерв'ю LIGA.net командир батальйону безпілотних авіакомплексів "Ахіллес" 92 бригади Юрій Федоренко заявив, що російські загарбники найбільше тиснуть у напрямку Часового Яру, від березня окупанти мають там тактичні успіхи, але вони не "максимально критичні".

командир батальйону безпілотних авіакомплексів "Ахіллес" 92 бригади Юрій Федоренко заявив, що російські загарбники найбільше тиснуть у напрямку Часового Яру, від березня окупанти мають там тактичні успіхи, але вони не "максимально критичні". 6 квітня Сирський заявив, що, попри жорстокі бої на схід від Часового Яру, місто залишається під контролем українських сил.

14 квітня Сирський повідомив, що вище військове керівництво Росії поставило своїм окупаційним військам завдання — захопити Часів Яр до 9 травня.

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