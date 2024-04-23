Оккупанты пытаются продвигаться на флангах вокруг Часова Яра – спикер Нацгвардии

Руслан Музычук отметил, что характер действий противника в последние дни существенно не изменился

Часов Яр (Фото: EPA)

Российская армия пытается осуществлять фланговые продвижения в районе населенных пунктов вокруг города Часов Яр. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил спикер Национальной гвардии Руслан Музычук.

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По его словам, характер действий противника в последние дни существенно не изменился. Оккупанты пытаются совершать штурмовые действия на Лиманском, Авдеевском, Ореховском, Новопавловском и Бахмутском направлении, в частности в районе города Часов Яр Донецкой области.

Музычук отметил, что Силами обороны проведены мероприятия по стабилизации ситуации в районе Часова Яра, а также возле населенных пунктов вокруг него, откуда противник также пытается осуществлять фланговые продвижения.

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Также Музычук, комментируя оперативную ситуацию, рассказал о характере штурмовых действий оккупантов. Спикер НГУ заявил, что они в основном штурмуют малыми пехотными группами.

По его словам, подход вражеской пехоты к украинским позициям не всегда осуществляется для проведения непосредственно штурмовых действий. Враг пытается доставить личный состав и боекомплект ближе к передовым позициям, используя малогабаритную автомобильную технику.

5 апреля в интервью LIGA.net командир батальона беспилотных авиакомплексов "Ахиллес" 92 бригады Юрий Федоренко заявил, что российские захватчики больше всего давят в направлении Часова Яра, с марта оккупанты имеют там тактические успехи, но они не "максимально критические".

командир батальона беспилотных авиакомплексов "Ахиллес" 92 бригады Юрий Федоренко заявил, что российские захватчики больше всего давят в направлении Часова Яра, с марта оккупанты имеют там тактические успехи, но они не "максимально критические". 6 апреля Сырский заявил, что, несмотря на жестокие бои к востоку от Часова Яра, город остается под контролем украинских сил.

14 апреля Сырский сообщил, что высшее военное руководство России поставило своим оккупационным войскам задачу — захватить Часов Яр до 9 мая.

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