Оккупанты пытаются продвигаться на флангах вокруг Часова Яра – спикер Нацгвардии
Российская армия пытается осуществлять фланговые продвижения в районе населенных пунктов вокруг города Часов Яр. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил спикер Национальной гвардии Руслан Музычук.
По его словам, характер действий противника в последние дни существенно не изменился. Оккупанты пытаются совершать штурмовые действия на Лиманском, Авдеевском, Ореховском, Новопавловском и Бахмутском направлении, в частности в районе города Часов Яр Донецкой области.
Музычук отметил, что Силами обороны проведены мероприятия по стабилизации ситуации в районе Часова Яра, а также возле населенных пунктов вокруг него, откуда противник также пытается осуществлять фланговые продвижения.
Также Музычук, комментируя оперативную ситуацию, рассказал о характере штурмовых действий оккупантов. Спикер НГУ заявил, что они в основном штурмуют малыми пехотными группами.
По его словам, подход вражеской пехоты к украинским позициям не всегда осуществляется для проведения непосредственно штурмовых действий. Враг пытается доставить личный состав и боекомплект ближе к передовым позициям, используя малогабаритную автомобильную технику.
- 5 апреля в интервью LIGA.net командир батальона беспилотных авиакомплексов "Ахиллес" 92 бригады Юрий Федоренко заявил, что российские захватчики больше всего давят в направлении Часова Яра, с марта оккупанты имеют там тактические успехи, но они не "максимально критические".
- 6 апреля Сырский заявил, что, несмотря на жестокие бои к востоку от Часова Яра, город остается под контролем украинских сил.
- 14 апреля Сырский сообщил, что высшее военное руководство России поставило своим оккупационным войскам задачу — захватить Часов Яр до 9 мая.
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