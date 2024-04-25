РФ давит на Часов Яр и Ореховское направление, применяет авиацию и артиллерию – Нацгвардия
Российская армия пытается штурмовать в районе Часова Яра вокруг Ивановского и Богдановки, а также на Ореховском направлении. Также российские войска активно используют дроны на южном направлении. Об этом LIGA.net рассказал спикер Национальной гвардии Руслан Музычук.
Музычук отметил, что за прошедшие сутки произошло 104 боевых столкновения и 56 авиационных ударов. Достаточно активно враг пытается осуществлять штурмовые действия на Лиманском и Бахмутском, в частности в районе Часова Яра, на Авдеевском, Новопавловском, Ореховском.
Представитель Нацгвардии сказал, что сейчас продолжаются попытки штурмовать в районе Часова Яра, а также населенных пунктов вокруг него, в частности Ивановского и Богдановки.
"То есть районы обороны и направления, которые потенциально враг рассматривает как такие, которые могут обеспечивать ему продвижение", – пояснил он и акцентировал, что несмотря на активные штурмы – украинские бойцы не дают врагу закрепиться.
Кроме авиационных ударов, отметил спикер, противник продолжает наносить обстрелы из крупнокалиберной артиллерии.
Музычук рассказал, что за прошедшие сутки Россия пыталась проводить штурмовые действия и на Ореховском направлении, в частности в районе населенного пункта Работино Запорожской области.
"На участках ответственности подразделений НГУ мы наблюдаем, что враг продолжает использовать тактику малых групп, штурмы с привлечением бронированной техники БМП, БТР. В последнее время было замечено использование врагом кроссовых мотоциклов", – рассказал он.
Также, по его данным, российские войска активно используют дроны на южном направлении. За сутки их фиксируется достаточное количество, отметил Музычук, и уточнил, что это: "мавики", FPV-дроны и дроны другой модификации, в частности разведывательные и те, которые способны сбрасывать боеприпасы.
"Противник использует БпЛА оперативно-тактического уровня не только вдоль линии боевого соприкосновения, но и пытается зайти как можно дальше, чтобы проводить разведку. Поэтому совместная работа и взаимодействие смежных подразделений с использованием средств РЭБ, и появление большего количества средств ПВО способны противодействовать как применению противником авиации, так и таким БпЛА", – подытожил он.
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- 5 апреля в интервью LIGA.net командир батальона беспилотных авиакомплексов "Ахиллес" 92 бригады Юрий Федоренко заявил, что российские захватчики больше всего давят в направлении Часова Яра, с марта оккупанты имеют там тактические успехи, но они не "максимально критические".
- 6 апреля Сырский заявил, что, несмотря на жестокие бои к востоку от Часова Яра, город остается под контролем украинских сил.
- 14 апреля Сырский сообщил, что высшее военное руководство России поставило своим оккупационным войскам задачу — захватить Часов Яр до 9 мая.
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