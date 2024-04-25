РФ давит на Часов Яр и Ореховское направление, применяет авиацию и артиллерию – Нацгвардия

Фото: Генштаб ВСУ

Российская армия пытается штурмовать в районе Часова Яра вокруг Ивановского и Богдановки, а также на Ореховском направлении. Также российские войска активно используют дроны на южном направлении. Об этом LIGA.net рассказал спикер Национальной гвардии Руслан Музычук.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Музычук отметил, что за прошедшие сутки произошло 104 боевых столкновения и 56 авиационных ударов. Достаточно активно враг пытается осуществлять штурмовые действия на Лиманском и Бахмутском, в частности в районе Часова Яра, на Авдеевском, Новопавловском, Ореховском.

Представитель Нацгвардии сказал, что сейчас продолжаются попытки штурмовать в районе Часова Яра, а также населенных пунктов вокруг него, в частности Ивановского и Богдановки.

"То есть районы обороны и направления, которые потенциально враг рассматривает как такие, которые могут обеспечивать ему продвижение", – пояснил он и акцентировал, что несмотря на активные штурмы – украинские бойцы не дают врагу закрепиться.

Карта: Deepstate

Кроме авиационных ударов, отметил спикер, противник продолжает наносить обстрелы из крупнокалиберной артиллерии.

Музычук рассказал, что за прошедшие сутки Россия пыталась проводить штурмовые действия и на Ореховском направлении, в частности в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

"На участках ответственности подразделений НГУ мы наблюдаем, что враг продолжает использовать тактику малых групп, штурмы с привлечением бронированной техники БМП, БТР. В последнее время было замечено использование врагом кроссовых мотоциклов", – рассказал он.

Карта: Deepstate

Также, по его данным, российские войска активно используют дроны на южном направлении. За сутки их фиксируется достаточное количество, отметил Музычук, и уточнил, что это: "мавики", FPV-дроны и дроны другой модификации, в частности разведывательные и те, которые способны сбрасывать боеприпасы.

"Противник использует БпЛА оперативно-тактического уровня не только вдоль линии боевого соприкосновения, но и пытается зайти как можно дальше, чтобы проводить разведку. Поэтому совместная работа и взаимодействие смежных подразделений с использованием средств РЭБ, и появление большего количества средств ПВО способны противодействовать как применению противником авиации, так и таким БпЛА", – подытожил он.

Читайте также: Оккупанты пытаются продвигаться на флангах вокруг Часова Яра – спикер Нацгвардии

5 апреля в интервью LIGA.net командир батальона беспилотных авиакомплексов "Ахиллес" 92 бригады Юрий Федоренко заявил, что российские захватчики больше всего давят в направлении Часова Яра, с марта оккупанты имеют там тактические успехи, но они не "максимально критические".

6 апреля Сырский заявил, что, несмотря на жестокие бои к востоку от Часова Яра, город остается под контролем украинских сил.

14 апреля Сырский сообщил, что высшее военное руководство России поставило своим оккупационным войскам задачу — захватить Часов Яр до 9 мая.

Читайте также: На квартал ни одного уцелевшего здания. Военные показали, как выглядит Часов Яр – видео