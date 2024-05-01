Часів Яр. ОСУВ "Хортиця": Є випадки, коли Росія відправляє людей на штурм без зброї

Назар Волошин заявив LIGA.net, що військове керівництво Росії дає настанову своїм воякам: зброю треба роздобути у бою

Фото: Генштаб ЗСУ

В районі Часового Яру Донецької області фіксуються випадки, коли Росія відправляє своїх людей у штурм без зброї. Про це LIGA.net розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

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"В районі Часового Яру вже фіксують випадки, коли противник, не рахуючись зі втратами особового складу, відправляють людей на штурм без зброї. Вони можуть тримати в руках палки чи ще щось, що імітує наявність зброї. При цьому настанову їм дають, що зброю потрібно здобути в бою", – заявив він.

Волошин додав, що Сили оборони продовжують завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Крім того, зазначив речник, протягом квітня армії Росії втратила в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" 24 156 людей, 308 танків, 671 бойову машину, 15 945 безпілотників, 10 засобів протиповітряної оборони та іншої військової техніки.

Карта: DeepState

5 квітня в інтерв'ю LIGA.net командир батальйону безпілотних авіакомплексів "Ахіллес" 92 бригади Юрій Федоренко заявив, що російські загарбники найбільше тиснуть у напрямку Часового Яру, від березня окупанти мають там тактичні успіхи, але вони не "максимально критичні".

командир батальйону безпілотних авіакомплексів "Ахіллес" 92 бригади Юрій Федоренко заявив, що російські загарбники найбільше тиснуть у напрямку Часового Яру, від березня окупанти мають там тактичні успіхи, але вони не "максимально критичні". 6 квітня Сирський заявив, що, попри жорстокі бої на схід від Часового Яру, місто залишається під контролем українських сил.

14 квітня Сирський повідомив, що вище військове керівництво Росії поставило своїм окупаційним військам завдання — захопити Часів Яр до 9 травня.

25 квітня Нацгвардія повідомила, що російська армія намагається штурмувати в районі Часового Яру, довкола Іванівського та Богданівки, а також на Оріхівському напрямку. Також російські війська активно використовують дрони на південному напрямку.

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