Росія штурмує Часів Яр, але географічне положення дає змогу тримати контроль – Нацгвардія

Речник Нацгвардії наголосив, що поява більшої кількості засобів ППО в українських військ дає змогу мінімізувати перевагу ворога у повітрі

ЗСУ. Ілюстративне зображення (Фото: Facebook, Генеральний штаб)

Російські військові штурмують в районі Часового Яру, зокрема із флангів – Іванівське та Богданівка. По деяких ділянках лінії фронту на сході й півдні відмічається те, що ворог збільшив застосування дронів та авіації. Про це в коментарі для LIGA.net розповів речник Національної гвардії Руслан Музичук.

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Музичук зазначив, що географічне положення Часового Яру дає українських військовим можливість тримати під вогневим контролем важливі ділянки довкола міста та відкидати ворога.

Також він розповів, що противник намагається проводити розвідку і переднього краю, і в глибину української оборони.

"За останні дні є певна активізація і на Куп’янському напрямку у порівнянні із попереднім періодом, коли Сили оборони не фіксували значної активності противника там. Досить активно ворог намагався атакувати на Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському напрямках. І південний напрямок, де ворог намагається покращити своє тактичне положення", – розповів він.

Речник Нацгвардії наголосив, що поява більшої кількості засобів ППО в українських військ дає змогу мінімізувати перевагу ворога у повітрі.

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6 квітня головком Сирський заявив, що, попри жорстокі бої на схід від Часового Яру, місто залишається під контролем українських сил.

14 квітня повідомив, що вище військове керівництво Росії поставило своїм окупаційним військам завдання — захопити Часів Яр до 9 травня.

25 квітня Нацгвардія повідомила, що російська армія намагається штурмувати в районі Часового Яру, довкола Іванівського й Богданівки, а також на Оріхівському напрямку. Також російські війська активно використовують дрони на південному напрямку.

2 травня у Силах оборони заявили, що російські окупаційні війська не зможуть виконати свій план щодо захоплення Часового Яру у Донецькій області до 9 травня – вони вже кинули на цей напрямок всі ресурси.

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