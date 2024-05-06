Сырский приказал вводить резервы на Кураховское и Покровское направления

Главнокомандующий ВСУ заявил, что основные ударные силы РФ сосредоточены на Кураховском и Покровском направлениях

Александр Сырский (Фото: Telegram)

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский принял решение об усилении обороны на Покровском и Кураховском направлениях резервами. Об этом он сообщил в Facebook.

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"В связи со сложной ситуацией на востоке, в течение двух суток работал в частях, ведущих оборонительные действия на Покровском и Кураховском направлениях, то есть на направлении главного удара противника. Именно здесь сосредоточены основные ударные силы врага", – заявил Сырский.

Главком отметил, что во время работы с командирами бригад и их подчиненными принял решение об усилении обороны резервами, выделении дополнительного количества ракет, боеприпасов, средств радиоэлектронной борьбы и беспилотников.

По его словам, оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ и, развивая успех, выйти на Курахово и Покровск. Сырский отметил, что противник имеет численное преимущество в личном составе, вооружении и военной технике и каждый день атакует украинские позиции.

Главком подчеркнул, что задача Сил обороны – удержать занимаемые рубежи и позиции, огнем артиллерии, ударными беспилотниками и всеми средствами нанести максимальные потери врагу, истощить его, тем самым сорвать планы врага и выиграть время для формирования и подготовки резервов.

28 апреля Сырский сообщил, что Силы обороны отошли западнее населенных пунктов Бердичи, Семеновка и Новомихайловка в Донецкой области.

2 мая спикер ОСГВ "Хортица" Волошин заявил, что Силы обороны и подразделения ВСУ отошли на более подготовленные и защищенные позиции.

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