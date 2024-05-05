Россияне опять говорят, что "захватили" завод в Красногоровке. ВСУ выбивают их оттуда
Россияне снова заявили о якобы захвате опорного пункта на заводе в центре Красногоровки на Новопавловском направлении. Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в комментарии LIGA.net опроверг, что населенный пункт взят врагом, и заверил, что оккупанты на заводе находятся под огневым контролем ВСУ.
Вечером 4 мая на одном из российских пропагандистских военных Telegram-каналов появилось снятое с дрона видео, на котором на Красногоровском огнеупорном заводе оккупанты устанавливают триколор на крыше здания. В подписи к видео было заявлено, что теперь основной опорный пункт ВСУ якобы полностью оккупирован россиянами.
Волошин сообщил, что противник не оставляет попыток штурмовать город небольшими группами, но украинские защитники огнем артиллерии и минометов уничтожают все попытки россиян зайти в город.
"Часть вражеских групп, которые успели зайти и спрятаться на территории остатков огнеупорного завода, находятся под нашим огневым контролем. Принимаются все меры по выбиванию врага оттуда", – заявил спикер ВСУ.
Он отметил, что город находится под контролем украинских подразделений, и "хотя вражеская российская пропаганда периодически публикует информацию, что их армия вошла в город и где-то закрепилась и вывесила сое трехцветное тряпье, но никаких территориальных успехов за последние дни враг не имел".
По словам спикера "Хортицы", российские военные, прорвавшиеся штурмовыми группами в Красногоровку, находятся сейчас в "сложном положении", поскольку практически лишены снабжения боекомплектом и поддержкой бронетехники.
Как добавил Волошин, бои продолжаются, Силы обороны сдерживают продвижение противника вглубь города, ситуация находится под контролем Украины.
- 22 апреля Минобороны РФ заявило, что оккупанты якобы полностью захватили населенный пункт Новомихайловка вблизи Марьинки. В ВСУ опровергли – украинские войска все еще контролируют 15-20% населенного пункта, а также имеют огневой контроль над территорией, захваченной россиянами.
- 25 апреля россияне уже "захватывали" Красногоровский огнеупорный завод, публикуя видео с установкой триколора на территории здания. Впоследствии в ВСУ сообщили, что уничтожили оккупанта, развернувшего флаг РФ.
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