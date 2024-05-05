Россияне опять говорят, что "захватили" завод в Красногоровке. ВСУ выбивают их оттуда

Российские штурмовики, успевшие зайти и спрятаться на территории огнеупорного завода, находятся под огневым контролем ВСУ

Фото - Facebook Генеральний штаб ЗСУ

Россияне снова заявили о якобы захвате опорного пункта на заводе в центре Красногоровки на Новопавловском направлении. Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в комментарии LIGA.net опроверг, что населенный пункт взят врагом, и заверил, что оккупанты на заводе находятся под огневым контролем ВСУ.

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Вечером 4 мая на одном из российских пропагандистских военных Telegram-каналов появилось снятое с дрона видео, на котором на Красногоровском огнеупорном заводе оккупанты устанавливают триколор на крыше здания. В подписи к видео было заявлено, что теперь основной опорный пункт ВСУ якобы полностью оккупирован россиянами.

Волошин сообщил, что противник не оставляет попыток штурмовать город небольшими группами, но украинские защитники огнем артиллерии и минометов уничтожают все попытки россиян зайти в город.

"Часть вражеских групп, которые успели зайти и спрятаться на территории остатков огнеупорного завода, находятся под нашим огневым контролем. Принимаются все меры по выбиванию врага оттуда", – заявил спикер ВСУ.

Он отметил, что город находится под контролем украинских подразделений, и "хотя вражеская российская пропаганда периодически публикует информацию, что их армия вошла в город и где-то закрепилась и вывесила сое трехцветное тряпье, но никаких территориальных успехов за последние дни враг не имел".

По словам спикера "Хортицы", российские военные, прорвавшиеся штурмовыми группами в Красногоровку, находятся сейчас в "сложном положении", поскольку практически лишены снабжения боекомплектом и поддержкой бронетехники.

Как добавил Волошин, бои продолжаются, Силы обороны сдерживают продвижение противника вглубь города, ситуация находится под контролем Украины.

22 апреля Минобороны РФ заявило, что оккупанты якобы полностью захватили населенный пункт Новомихайловка вблизи Марьинки. В ВСУ опровергли – украинские войска все еще контролируют 15-20% населенного пункта, а также имеют огневой контроль над территорией, захваченной россиянами.

25 апреля россияне уже "захватывали" Красногоровский огнеупорный завод, публикуя видео с установкой триколора на территории здания. Впоследствии в ВСУ сообщили, что уничтожили оккупанта, развернувшего флаг РФ.

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