В РФ радовались "захвату" завода Красногоровки. ВСУ опровергли, оккупант с триколором убит

Украинские силы опровергли информацию о якобы захвате россиянами огнеупорного завода в Красногоровке Донецкой области. Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" сообщила об уничтожении оккупанта, развернувшего на территории завода российский триколор.

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25 апреля российские военные пропагандисты опубликовали видео с завода в Красногоровке – на кадрах оккупант размахивал флагом РФ. Пропагандисты радовались якобы захвату территории завода, отмечая, что это основной объект города. Некоторые украинские информационные ресурсы подхватили эту новость.

В ОСУВ "Хортица" написали: "Истинным докладываем: оркозавр с тряпкой был оперативно уничтожен вместе с другими бродягами, которые пытались спрятаться в здании этого огнеупорного завода".

В "Хортице" также опубликовали видео, снятое 25 апреля, около 16:00, украинским дроном.

Карта – DeepState

22 апреля Минобороны РФ заявило, что оккупанты якобы полностью захватили населенный пункт Новомихайловка вблизи Марьинки. В ВСУ опровергли – украинские войска все еще контролируют 15-20% населенного пункта, а также имеют огневой контроль над территорией, захваченной россиянами.

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