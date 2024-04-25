У РФ раділи "захопленню" заводу в Красногорівці, але ЗСУ спростували й вбили окупанта з триколором

Українські сили спростували інформацію про нібито захоплення росіянами вогнетривкого заводу в Красногорівці Донецької області. Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" повідомило про знищення окупанта, який розгорнув на території заводу російський триколор.

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25 квітня російські воєнні пропагандисти опублікували відео із заводу у Красногорівці – на кадрах окупант розмахував прапором РФ. Пропагандисти раділи нібито захопленню території заводу, наголошуючи, що це основний об'єкт міста. Деякі українські інформаційні ресурси підхопили цю новину.

В ОСУВ "Хортиця" написали: "Дійсним доповідаємо: оркозавра з ганчіркою було оперативно знищено разом з іншими волоцюгами, які намагалися заховатися в будівлі цього вогнетривкого заводу".

У "Хортиці" також опублікували відео, зафільмоване 25 квітня, близько 16:00, українським дроном.

Карта – DeepState

22 квітня Міноборони РФ заявило, що окупанти нібито повністю захопили населений пункт Новомихайлівка поблизу Мар’їнки. У ЗСУ спростували – українські війська все ще контролюють 15-20% населеного пункту, а також мають вогневий контроль над територією, захопленою росіянами.

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