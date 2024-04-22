У Шойгу заявили, що "повністю взяли" Новомихайлівку. ЗСУ спростували

Росіяни регулярно "звітують" про "повне захоплення" тих чи інших населених пунктів, коли насправді там ще тривають бої

Ілюстративне фото - 79 бригада

Попри заяву росіян про нібито повне захоплення Новомихайлівки на Новопавлівському напрямку, частину населеного пункту досі контролюють українські сили. Про це повідомив в ефірі телемарафону командир 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Євген Шаматалюк.

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У понеділок, 22 квітня, Міноборони РФ заявило, що підрозділами "Південного" угруповання окупаційних військ нібито було повністю захоплено населений пункт Новомихайлівка поблизу Мар’їнки та "покращено тактичне становище на передньому краї".

Комбриг 79 бригади, яка тримає рубежі у цій місцевості, спростував: "На цей час населений пункт Новомихайлівка частково під нашим контролем. Інша частина, де перебуває противник, — під нашим вогневим контролем, що є немаловажливим".

За його словами, наразі українські сили утримують 15-20% села Новомихайлівка.

"Ми не збираємося рухатись нікуди, крім вперед", – додав він.

Карта – DeepState

Новопавлівський напрямок вже тривалий час залишається одним із найгарячіших на фронті, щодобово там фіксується одна з найбільших кількостей боєзіткнень, а безпосередньо в районі Новомихайлівки воїни 79 бригади регулярно спалюють російську техніку, що намагається просуватись на штурми.

Буданов, прогнозуючи перебіг війни, заявив, що на Україну чекає "досить важка" ситуація найближчим часом – зокрема, "проблеми" будуть із середини травня.

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