У Новомихайлівці під Мар'їнкою воїни 79 окремої десантно-штурмової бригади зірвали штурм росіян та знищили 12 одиниць броньованої техніки за один раз. Відповідне відео опублікувала пресслужба з'єднання.

Військові заявляють, що десантники продовжують стримувати просування окупантів у районі Новомихайлівки.

Загарбники вкотре штурмували позиції 79 ОДШБр із кількох напрямків групами піхоти за підтримки значної кількості бронетехніки.

Атаки почалися вранці й тривали весь день, проте українські воїни відбилися та знищили 12 одиниць техніки, серед яких — чотири танки.

На відео можна помітити початок бою, коли ворог кількома колонами висувається на штурм, удари по техніці та закінчення спроби наступу.

  • 27 лютого штурмові групи російських окупантів заблокували на північно-східних околицях населеного пункту Орлівка на Авдіївському напрямку.
  • 1 березня 47 ОМБр повідомила, що на Авдіївському напрямку її воїни зупинили ворожий наступ, ліквідувавши "елітну" групу загарбників та техніку росіян.
  • 4 березня спікер ОСУВ "Таврія" повідомив, що Сили оборони припинили просування російських загарбників на Авдіївському напрямку.
  • 5 грудня спікер Таврійського напрямку заявив, що під Авдіївкою ще з грудня 2023 року побудовано лінії оборони, щоб стримувати наступ росіян.

Дивіться також: Найбільші втрати у росіян під Орлівкою, ЗСУ показали укріплення навколо Авдіївки – фото

війнаДонбасвтратиМар'їнканаступ79 бригадановомихайлівка