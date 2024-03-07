У Новомихайлівці під Мар'їнкою воїни 79 окремої десантно-штурмової бригади зірвали штурм росіян та знищили 12 одиниць броньованої техніки за один раз. Відповідне відео опублікувала пресслужба з'єднання.

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Військові заявляють, що десантники продовжують стримувати просування окупантів у районі Новомихайлівки.

Загарбники вкотре штурмували позиції 79 ОДШБр із кількох напрямків групами піхоти за підтримки значної кількості бронетехніки.

Атаки почалися вранці й тривали весь день, проте українські воїни відбилися та знищили 12 одиниць техніки, серед яких — чотири танки.

На відео можна помітити початок бою, коли ворог кількома колонами висувається на штурм, удари по техніці та закінчення спроби наступу.

27 лютого штурмові групи російських окупантів заблокували на північно-східних околицях населеного пункту Орлівка на Авдіївському напрямку.

1 березня 47 ОМБр повідомила, що на Авдіївському напрямку її воїни зупинили ворожий наступ, ліквідувавши "елітну" групу загарбників та техніку росіян.

4 березня спікер ОСУВ "Таврія" повідомив, що Сили оборони припинили просування російських загарбників на Авдіївському напрямку.

5 грудня спікер Таврійського напрямку заявив, що під Авдіївкою ще з грудня 2023 року побудовано лінії оборони, щоб стримувати наступ росіян.

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