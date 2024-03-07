Новомихайлівка. 79 бригада зірвала штурм росіян, знищили 12 одиниць техніки за раз — відео
У Новомихайлівці під Мар'їнкою воїни 79 окремої десантно-штурмової бригади зірвали штурм росіян та знищили 12 одиниць броньованої техніки за один раз. Відповідне відео опублікувала пресслужба з'єднання.
Військові заявляють, що десантники продовжують стримувати просування окупантів у районі Новомихайлівки.
Загарбники вкотре штурмували позиції 79 ОДШБр із кількох напрямків групами піхоти за підтримки значної кількості бронетехніки.
Атаки почалися вранці й тривали весь день, проте українські воїни відбилися та знищили 12 одиниць техніки, серед яких — чотири танки.
На відео можна помітити початок бою, коли ворог кількома колонами висувається на штурм, удари по техніці та закінчення спроби наступу.
- 27 лютого штурмові групи російських окупантів заблокували на північно-східних околицях населеного пункту Орлівка на Авдіївському напрямку.
- 1 березня 47 ОМБр повідомила, що на Авдіївському напрямку її воїни зупинили ворожий наступ, ліквідувавши "елітну" групу загарбників та техніку росіян.
- 4 березня спікер ОСУВ "Таврія" повідомив, що Сили оборони припинили просування російських загарбників на Авдіївському напрямку.
- 5 грудня спікер Таврійського напрямку заявив, що під Авдіївкою ще з грудня 2023 року побудовано лінії оборони, щоб стримувати наступ росіян.
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