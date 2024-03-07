Новомихайловка. 79 бригада сорвала штурм РФ, уничтожили 12 единиц техники за раз — видео
В Новомихайловке под Марьинкой воины 79 отдельной десантно-штурмовой бригады сорвали штурм россиян и уничтожили 12 единиц бронированной техники за один раз. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба соединения.
Военные заявляют, что десантники продолжают сдерживать продвижение оккупантов в районе Новомихайловки.
Захватчики в очередной раз штурмовали позиции 79 ОДШБр с нескольких направлений группами пехоты при поддержке значительного количества бронетехники.
Атаки начались утром и продолжались весь день, однако украинские воины отбились и уничтожили 12 единиц техники, среди которых — четыре танка.
На видео можно заметить начало боя, когда враг несколькими колоннами выдвигается на штурм, удары по технике и окончание попытки наступления.
- 27 февраля штурмовые группы российских оккупантов заблокировали на северо-восточных окраинах населенного пункта Орловка на Авдеевском направлении.
- 1 марта 47 ОМБр сообщила, что на Авдеевском направлении ее воины остановили вражеское наступление, ликвидировав "элитную" группу захватчиков и технику россиян.
- 4 марта спикер ОСГВ "Таврия" сообщил, что Силы обороны прекратили продвижение российских захватчиков на Авдеевском направлении.
- 5 декабря спикер Таврического направления заявил, что под Авдеевкой еще с декабря 2023 года построены линии обороны, чтобы сдерживать наступление россиян.
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