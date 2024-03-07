В Новомихайловке под Марьинкой воины 79 отдельной десантно-штурмовой бригады сорвали штурм россиян и уничтожили 12 единиц бронированной техники за один раз. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба соединения.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Военные заявляют, что десантники продолжают сдерживать продвижение оккупантов в районе Новомихайловки.

Захватчики в очередной раз штурмовали позиции 79 ОДШБр с нескольких направлений группами пехоты при поддержке значительного количества бронетехники.

Атаки начались утром и продолжались весь день, однако украинские воины отбились и уничтожили 12 единиц техники, среди которых — четыре танка.

На видео можно заметить начало боя, когда враг несколькими колоннами выдвигается на штурм, удары по технике и окончание попытки наступления.

27 февраля штурмовые группы российских оккупантов заблокировали на северо-восточных окраинах населенного пункта Орловка на Авдеевском направлении.

1 марта 47 ОМБр сообщила, что на Авдеевском направлении ее воины остановили вражеское наступление, ликвидировав "элитную" группу захватчиков и технику россиян.

4 марта спикер ОСГВ "Таврия" сообщил, что Силы обороны прекратили продвижение российских захватчиков на Авдеевском направлении.

5 декабря спикер Таврического направления заявил, что под Авдеевкой еще с декабря 2023 года построены линии обороны, чтобы сдерживать наступление россиян.

Смотрите также: Наибольшие потери у россиян под Орловкой, ВСУ показали укрепления вокруг Авдеевки – фото