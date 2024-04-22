У Шойгу заявили, что "полностью взяли" Новомихайловку. ВСУ опровергли

Россияне регулярно "отчитываются" о "полном захвате" тех или иных населенных пунктов, когда на самом деле там еще продолжаются бои

Иллюстративное фото - 79 бригада

Несмотря на заявление россиян о якобы полном захвате Новомихайловки на Новопавловском направлении, часть населенного пункта все еще контролируют украинские силы. Об этом сообщил в эфире телемарафона командир 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады Евгений Шматалюк.

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В понедельник, 22 апреля, Минобороны РФ заявило, что подразделениями "Южной" группировки оккупационных войск якобы был полностью захвачен населенный пункт Новомихайловка возле Марьинки и "улучшено тактическое положение по переднему краю".

Комбриг 79 бригады, которая держит рубежи в этой местности, опроверг: "На данный момент населенный пункт Новомихайловка частично под нашим контролем. Другая часть, где находится противник, — под нашим огневым контролем, что немаловажно".

По его словам, украинские силы удерживают 15-20% села Новомихайловка.

"Мы не собираемся двигаться никуда, кроме вперед", – добавил он.

Карта – DeepState

Новопавловское направление уже долгое время остается одним из самых горячих на фронте, ежесуточно там фиксируется одно из наибольших количеств боестолкновений, а непосредственно в районе Новомихайловки воины 79 бригады регулярно сжигают российскую технику, которая пытается продвигаться на штурмы.

Буданов, прогнозируя ход войны, заявил, что Украину ждет "достаточно тяжелая" ситуация в ближайшее время – в частности, "проблемы" будут с середины мая.

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