Сожженные деревья, воронки, кладбище техники: как сейчас выглядит Серебрянский лес – видео

Министерство внутренних дел опубликовало видео, как сейчас выглядит Серебрянский лес, где уже длительное время ведутся ожесточенные бои.

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Кадры снял военный-пехотинец бригады "Буревій" Национальной гвардии.

На видео – сожженные и поваленные деревья, воронки от ударов и уничтоженная техника.

СПРАВКА. На территории леса есть Серебрянский заказник – один из объектов природно-заповедного фонда Луганской области, ботанический заказник местного значения. Расположен в 8 км на юго-запад от Кременной. Фауна заказника включала редких квакшу обыкновенную и ломкую веретеницу, здесь гнездились осоед, сова ушастая, сова серая, большой пестрый дятел, средний и малый дятлы, синицы, скворцы, дрозды и другие птицы. Из млекопитающих в заказнике жили барсук европейский, лесная куница, европейская норка, выдра, белка обыкновенная и телеутка, благородный олень, серна, изредка можно было увидеть лосей. Также здесь были занесенные в Красную книгу Украины виды растений.



С осени 2022 года через Серебрянский лес проходит линия фронта.

Карта – DeepState

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 458 580 военнослужащих, 7213 танков, 11 678 артсистем и тысячи единиц другой военной техники.

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