Самолет, 750 военных и танки: Генштаб рассказал, чего недосчитался враг за прошлые сутки

Ту-22М3. Иллюстративное изображение (Фото: ресурс оккупантов)

На утро 20 апреля общие боевые потери российской армии с начала полномасштабного наступления на Украину 24 февраля составляют около 458 580 военнослужащих. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По данным Генштаба, за сутки российское войско потеряло 750 военных.

Из техники армия России потеряла:

→ танков – 7213 (+8),

→ боевых бронированных машин – 13 873 (+21),

→ артиллерийских систем – 11 678 (+20),

→ РСЗВ – 1046 (+0),

→ средств ПВО – 763 (+1),

→ самолетов – 348 (+1),

→ вертолетов – 325 (+0),

→ БпЛА оперативно-тактического уровня – 9341 (+30),

→ крылатых ракет – 2109 (+13),

→ кораблей/катеров – 26 (+0),

→ подводных лодок – 1 (+0),

→ автомобильной техники и автоцистерн – 15 717 (+46),

→ специальной техники – 1918 (+3).

19 апреля Главное управление разведки во взаимодействии с Воздушными силами ВСУ уничтожили российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3 . Собеседник LIGA.net в Силах безопасности и обороны рассказал, что это удалось сделать с помощью использования зенитного ракетного комплекса дальнего радиуса действия С-200.

. Собеседник в Силах безопасности и обороны рассказал, что это удалось сделать с помощью использования зенитного ракетного комплекса дальнего радиуса действия С-200. Представитель ГУР Юсов заявил , что для России изготовление новых бомбардировщиков Ту-22М3 фактически невозможно.

, что для России изготовление новых бомбардировщиков Ту-22М3 фактически невозможно. Начальник ГУР Буданов рассказал , что Силы обороны поразили российский стратегический бомбардировщик Ту-22м3 на расстоянии 308 километров, до этого неделю выжидали, когда он выйдет на нужный рубеж.