Самолет, 750 военных и танки: Генштаб рассказал, чего недосчитался враг за прошлые сутки
На утро 20 апреля общие боевые потери российской армии с начала полномасштабного наступления на Украину 24 февраля составляют около 458 580 военнослужащих. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
По данным Генштаба, за сутки российское войско потеряло 750 военных.
Из техники армия России потеряла:
→ танков – 7213 (+8),
→ боевых бронированных машин – 13 873 (+21),
→ артиллерийских систем – 11 678 (+20),
→ РСЗВ – 1046 (+0),
→ средств ПВО – 763 (+1),
→ самолетов – 348 (+1),
→ вертолетов – 325 (+0),
→ БпЛА оперативно-тактического уровня – 9341 (+30),
→ крылатых ракет – 2109 (+13),
→ кораблей/катеров – 26 (+0),
→ подводных лодок – 1 (+0),
→ автомобильной техники и автоцистерн – 15 717 (+46),
→ специальной техники – 1918 (+3).
- 19 апреля Главное управление разведки во взаимодействии с Воздушными силами ВСУ уничтожили российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Собеседник LIGA.net в Силах безопасности и обороны рассказал, что это удалось сделать с помощью использования зенитного ракетного комплекса дальнего радиуса действия С-200.
- Представитель ГУР Юсов заявил, что для России изготовление новых бомбардировщиков Ту-22М3 фактически невозможно.
- Начальник ГУР Буданов рассказал, что Силы обороны поразили российский стратегический бомбардировщик Ту-22м3 на расстоянии 308 километров, до этого неделю выжидали, когда он выйдет на нужный рубеж.
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