Для России изготовление Ту-22 является сегодня фактически невозможной задачей – ГУР
Для России изготовление новых бомбардировщиков Ту-22М3 фактически невозможно. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.
"Россияне пытаются поддерживать производство ракетного вооружения. Но вопрос не в количестве ракет сейчас. Вопрос именно в носителях и расстоянии, с которого наносится поражение", – отметил представитель ГУР.
Юсов отметил, что сбитие Ту-22М3 является и определенным давлением на пилотов бомбардировщиков, поскольку они теперь не будут чувствовать себя в безопасности даже в 300-километровой зоне.
"И что еще важно для нас – это те борта, изготовление которых новых для врага – это сегодня фактически невозможная задача. Понятно, что сегодня в Кремле траур и для этого есть все основания", – подчеркнул он.
Юсов отметил, то, что в рамках войны против Украины, происходит фактически демилитаризация России, в том числе стратегической авиации.
"Раньше это происходило в результате других операций, сегодня впервые в воздухе, во время выполнения боевого задания", – указал представитель ГУР.
При этом спикер заверил, что сегодняшняя операция не последняя и это еще не все, что запланировано.
"Силы обороны Украины будут и дальше "удивлять" в хорошем смысле для нас противника. И результаты так же будут", – добавил он.
- 19 апреля Главное управление разведки во взаимодействии с Воздушными силами ВСУ уничтожили российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3.
- Собеседник LIGA.net в Силах безопасности и обороны рассказал, что это удалось сделать с помощью использования зенитного ракетного комплекса дальнего радиуса действия С-200.
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