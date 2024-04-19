Для России изготовление Ту-22 является сегодня фактически невозможной задачей – ГУР

Андрей Юсов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Для России изготовление новых бомбардировщиков Ту-22М3 фактически невозможно. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

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"Россияне пытаются поддерживать производство ракетного вооружения. Но вопрос не в количестве ракет сейчас. Вопрос именно в носителях и расстоянии, с которого наносится поражение", – отметил представитель ГУР.

Юсов отметил, что сбитие Ту-22М3 является и определенным давлением на пилотов бомбардировщиков, поскольку они теперь не будут чувствовать себя в безопасности даже в 300-километровой зоне.

"И что еще важно для нас – это те борта, изготовление которых новых для врага – это сегодня фактически невозможная задача. Понятно, что сегодня в Кремле траур и для этого есть все основания", – подчеркнул он.

Юсов отметил, то, что в рамках войны против Украины, происходит фактически демилитаризация России, в том числе стратегической авиации.

"Раньше это происходило в результате других операций, сегодня впервые в воздухе, во время выполнения боевого задания", – указал представитель ГУР.

При этом спикер заверил, что сегодняшняя операция не последняя и это еще не все, что запланировано.

"Силы обороны Украины будут и дальше "удивлять" в хорошем смысле для нас противника. И результаты так же будут", – добавил он.

19 апреля Главное управление разведки во взаимодействии с Воздушными силами ВСУ уничтожили российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3.

российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Собеседник LIGA.net в Силах безопасности и обороны рассказал, что это удалось сделать с помощью использования зенитного ракетного комплекса дальнего радиуса действия С-200.