Зенитчики и ГУР впервые сбили Ту-22М3: в Сухопутных войсках показали кадры - видео
19 апреля Силы обороны Украины уничтожили стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины. Видео падения самолета обнародовали Сухопутные войска ВСУ.
"Впервые зенитные ракетные подразделения Воздушных сил во взаимодействии с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины уничтожили дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3", – заявил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
По его словам, данный бомбардировщик является носителем ракет Х-22, которыми россияне бьют по украинским городам.
"Мгновенная карма в действии – самолет Ту-22М3 ВКС России, который бросал ночью ракеты, разбился в Ставропольском крае. Летчики, к сожалению, выжили", — говорится в сообщении.
Осторожно, на видео имеет ненормативная лексика.
- 17 апреля ГУР атаковало завод в Татарстане, на котором производят самолеты Ту-22М и Ту-160М.
- В тот же день беспилотники ГУР атаковали загоризонтный радиолокатор в российской Мордовии.
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