Зенитчики и ГУР впервые сбили Ту-22М3: в Сухопутных войсках показали кадры - видео

Российский бомбардировщик (Фото: ресурс окупантов)

19 апреля Силы обороны Украины уничтожили стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины. Видео падения самолета обнародовали Сухопутные войска ВСУ.

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"Впервые зенитные ракетные подразделения Воздушных сил во взаимодействии с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины уничтожили дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3", – заявил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

По его словам, данный бомбардировщик является носителем ракет Х-22, которыми россияне бьют по украинским городам.

"Мгновенная карма в действии – самолет Ту-22М3 ВКС России, который бросал ночью ракеты, разбился в Ставропольском крае. Летчики, к сожалению, выжили", — говорится в сообщении.

Осторожно, на видео имеет ненормативная лексика.

Утром губернатор Ставропольского края РФ Владимир Владимиров сообщил, что на территории Красногвардейского округа в поле упал военный самолет. По его словам, летчики катапультировались.

В Министерстве обороны государства-агрессора заявили, что аварию потерпел Ту-22М3. Самолет якобы упал после "выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования".

Минобороны РФ утверждает, что боекомплекта на борту вроде бы не было, а самолет упал в безлюдной местности.

17 апреля ГУР атаковало завод в Татарстане, на котором производят самолеты Ту-22М и Ту-160М.

В тот же день беспилотники ГУР атаковали загоризонтный радиолокатор в российской Мордовии.

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