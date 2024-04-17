ГУР атаковало завод в Татарстане: там производят самолеты Ту-22М и Ту-160М – источник

По данным собеседника LIGA.net, целью стал авиазавод им. Горбунова в Казани

Ту-160М (Фото: EPA)

Главное управление разведки Министерства обороны 17 апреля атаковало беспилотниками авиационный завод в Татарстане. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в правоохранительном органе.

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По данным собеседника, целью стал авиазавод им. Горбунова в Казани, где враг производит и ремонтирует бомбардировщики Ту-22М и Ту-160М.

Местные СМИ сообщали, что перед взрывами сработала сирена воздушной тревоги в районе казанского авиационного завода – одновременно началась эвакуация персонала с территории предприятия.

Ту-160М. СПРАВКА. Радиус его действия составляет до 5500 км, на вооружении могут находиться ракеты: Х-101/Х-102, Х-55СМ, Х-555. Максимальная скорость самолета – 2200 км/ч, а максимальный полетный потолок – 16 км. В то же время максимальная взлетная масса ракетоносца – 275 тонн. Радиус его действия составляет до 5500 км, на вооружении могут находиться ракеты: Х-101/Х-102, Х-55СМ, Х-555. Максимальная скорость самолета – 2200 км/ч, а максимальный полетный потолок – 16 км. В то же время максимальная взлетная масса ракетоносца – 275 тонн.

Ту-22М в России (Фото: EPA)

Ту-22М3. СПРАВКА. Дальние бомбардировщики Ту-22М3 переносят ракеты Х-22 — это советская сверхзвуковая крылатая противокорабельная ракета воздушного базирования большой дальности. Предназначалась для поражения радиолокационно-контрастных точечных (авианосцы) и групповых целей (авианосных ударных групп) с помощью специальной (ядерной) или фугасно-кумулятивной боевой части.



Во время большой войны стала орудием многочисленных преступлений, совершенных Россией, в частности ракетных ударов по торговому центру в Кременчуге, по жилому дому в Сергеевке и жилому дому в Днепре. Боевая часть ракеты — 950 кг, а отклонение от цели — от 600 м и выше. Сбивать Х-22, вероятно, способны только ЗРК Patriot и ЗРК SAMP/T. Дальние бомбардировщики Ту-22М3 переносят ракеты Х-22 — это советская сверхзвуковая крылатая противокорабельная ракета воздушного базирования большой дальности. Предназначалась для поражения радиолокационно-контрастных точечных (авианосцы) и групповых целей (авианосных ударных групп) с помощью специальной (ядерной) или фугасно-кумулятивной боевой части.Во время большой войны стала орудием многочисленных преступлений, совершенных Россией, в частности ракетных ударов по торговому центру в Кременчуге, по жилому дому в Сергеевке и жилому дому в Днепре. Боевая часть ракеты — 950 кг, а отклонение от цели — от 600 м и выше. Сбивать Х-22, вероятно, способны только ЗРК Patriot и ЗРК SAMP/T.

Также ГУР сообщало, что 17 апреля на аэродроме "Кряж" в городе Самара Российской Федерации уничтожен транспортный вертолет Ми-8.

В ночь на 6 апреля в районе населенного пункта Азов Ростовской области Российской Федерации взорвали турбопровод, который враг использовал в военных целях. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны.

Главное управление разведки Министерства обороны. 9 апреля в России заявляли о попадании беспилотников в учебный авиационный центр в Воронежской области, опубликовав соответствующее видео. Впоследствии собеседник LIGA.net в Силах обороны заявил об "успешной операции Главного управления разведки Минобороны".