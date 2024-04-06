В ночь на 6 апреля в районе населенного пункта Азов Ростовской области Российской Федерации взорвали турбопровод, который враг использовал в военных целях. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны.

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По данным разведки, в результате подрыва трубопровода, по которому осуществлялась перекачка нефтепродуктов с местной нефтебазы к танкерам в припортовой территории "Азовского морского порта" – загрузка танкеров нефтепродуктами прекращена на неопределенный срок.

В ГУР отметили, что объект использовался государством-агрессором в военных целях, для поддержки ведения геноцидной войны против Украины.

После серии ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам в РФ обрушилось производство бензина. Российские нефтеперерабатывающие заводы за три недели марта сократили объемы выпуска автомобильного бензина на 10%.

2 апреля 2024 года украинский беспилотник попал в установку первичной переработки нефти на НПЗ в Нижнекамске, Татарстан, после чего там возник пожар.

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