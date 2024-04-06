Вночі проти 6 квітня в районі населеного пункту Азов Ростовської області Російської Федерації підірвали турбопровід, який ворог використовував у військових цілях. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони.

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За даними розвідки, внаслідок підриву трубопроводу, яким здійснювалось перекачування нафтопродуктів з місцевої нафтобази до танкерів у припортовій території "Азовського морського порту" – завантаження танкерів нафтопродуктами припинено на невизначений термін.

В ГУР наголосили, що об'єкт використовувався державою-агресором у військових цілях, для підтримки ведення геноцидної війни проти України.

Після серії ударів українських безпілотників по нафтопереробних заводах у РФ обвалилося виробництво бензину. Російські нафтопереробні заводи за три тижні березня скоротили обсяги випуску автомобільного бензину на 10%.

2 квітня 2024 року український безпілотник влучив в установку первинного перероблення нафти на НПЗ в Нижньокамську, Татарстан, після чого там виникла пожежа.

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