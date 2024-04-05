ГУР та ЗСУ вдарили по російських аеродромах: знищено Су-25, пошкоджено Ту-95МС – джерело

Головне управління розвідки та ЗСУ вдарили по трьох військових аеродромах на території РФ у ніч проти 5 квітня. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у Силах безпеки й оборони.

Він зазначив, що унаслідок дронової атаки принаймні три стратегічних бомбардувальники Ту-95МС на аеродромі "Енгельс-2" могли отримати серйозні пошкодження.

На цьому ж летовищі загинули семеро загарбників, а серед них можуть бути й пілоти бомбардувальників, зазначив співрозмовник.

Також воєнна розвідка та ЗСУ вдарили дронами по військовому аеродрому у Єйську – там щонайменше "повністю згоріли" два штурмовики Су-25 й ліквідовано четверо окупантів, зазначив співбесідник.

Окрім цього, він повідомив про ураження ще одного летовища у Курську – наразі без подробиць.

"Ніч проти 5 квітня стала однією з найчорніших для російської стратегічної авіації та авіації в цілому. Наслідки лише цієї атаки будуть відчутні для окупантів у довгостроковій перспективі. Але це не остання подібна операція, ми, як кажуть, ще не починали", – підсумував співрозмовник.

Увечері 4 квітня в російському Курську пролунала низка вибухів, після чого спалахнули пожежі. Місцеві Telegram-канали та губернатор окупантів заявили, що місто атакували безпілотники.

У ніч проти 5 квітня по країні-агресору Росії була здійснена масована атака безпілотниками - по містах, в яких розташовані військові аеродроми окупаційної армії.

Сьогодні співбесідник LIGA.net у силових структурах повідомив, що на російському аеродромі Морозовськ у Ростовській області унаслідок нічної атаки дронів знищено щонайменше шість літаків окупантів. За його словами, це результат роботи Служби безпеки України та Сил оборони.

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