Росіяни пишуть, що Курськ атакували безпілотники, у місті спалахнули пожежі — відео
Ввечері 4 квітня у російському Курську пролунала низка вибухів, після чого спалахнули пожежі. Місцеві Telegram-канали та губернатор Роман Старовойт заявили, що місто атакували безпілотники.
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Старовойт написав про займання в районі Центрального ринку, після начебто збитого дрона. Він стверджує, що там є влучання в павільйони.
Крім того, є влучання у невеликий приватний будинок, відомо про займання ще двох.
За даними губернатора, пожежа також виникла у будівлі Курського обласного центру розвитку творчості дітей та юнацтва.
Про жертви не повідомляється.
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