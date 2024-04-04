Ввечері 4 квітня у російському Курську пролунала низка вибухів, після чого спалахнули пожежі. Місцеві Telegram-канали та губернатор Роман Старовойт заявили, що місто атакували безпілотники.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Старовойт написав про займання в районі Центрального ринку, після начебто збитого дрона. Він стверджує, що там є влучання в павільйони.

Крім того, є влучання у невеликий приватний будинок, відомо про займання ще двох.

За даними губернатора, пожежа також виникла у будівлі Курського обласного центру розвитку творчості дітей та юнацтва.

Про жертви не повідомляється.

Фото: Telegram-канали ворога

Дивіться також: Під Курськом безпілотник атакував Михайлівський ГЗК, це операція ГУР, почалася пожежа — відео