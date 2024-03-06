У Желєзногорську Курської області безпілотник атакував Михайлівський гірничо-збагачувальний комбінат. Про це повідомили місцеві пропагандистські ресурси, підконтрольні Кремлю.

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Росіяни заявляють, що дрон влучив у резервуар із паливом.

На місці прильоту почалася пожежа.

Співрозмовник LIGA.net у Силах оборони заявив, що удар був операцією Головного управління розвідки Міноборони.

Про інші наслідки поки що невідомо.

Михайлівський ГЗК імені Варичева — це одне з найбільших російських підприємств із видобутку та збагачення залізної руди.

Раніше стало відомо, що в російській Туві стався вибух на Шагонарській теплоелектроцентралі, постраждала 21 людина, причиною називають "недбалість", відео можна переглянути за посиланням.

У ніч на 2 березня у російському Санкт-Петербурзі стався вибух у житловому будинку на Піскарівському проспекті – причиною нібито став приліт безпілотника.

Цієї ж ночі в Єкатеринбурзі на Уралі стався вибух на електропідстанції "Калінінська", яка живить три оборонні заводи.

У ГУР, коментуючи вибух у Єкатеринбурзі, заявили, що в Росії є "небайдужі громадяни", які прагнуть і роблять відповідні кроки для якнайшвидшого звільнення країни від режиму Путіна.

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