В Железногорске Курской области беспилотник атаковал Михайловский горно-обогатительный комбинат. Об этом сообщили местные пропагандистские ресурсы, подконтрольные Кремлю.

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Россияне заявляют, что дрон попал в резервуар с топливом.

На месте прилета начался пожар.

Собеседник LIGA.net в Силах обороны заявил, что удар был операцией Главного управления разведки Минобороны.

О других последствиях пока неизвестно.

Михайловский ГОК имени Варичева — это одно из крупнейших российских предприятий по добыче и обогащению железной руды.

Ранее стало известно, что в российской Туве произошел взрыв на Шагонарской теплоэлектроцентрали, пострадал 21 человек, причиной называют "халатность", видео можно посмотреть по ссылке.

В ночь на 2 марта в российском Санкт-Петербурге произошел взрыв в жилом доме на Пискаревском проспекте – причиной якобы стал прилет беспилотника.

Этой же ночью в Екатеринбурге на Урале произошел взрыв на электроподстанции "Калининская", которая питает три оборонных завода.

В ГУР, комментируя взрыв в Екатеринбурге, заявили, что в России есть "неравнодушные граждане", которые стремятся и предпринимают соответствующие шаги для скорейшего освобождения страны от режима Путина.

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