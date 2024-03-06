Под Курском беспилотник атаковал Михайловский ГОК, это операция ГУР, начался пожар — видео
В Железногорске Курской области беспилотник атаковал Михайловский горно-обогатительный комбинат. Об этом сообщили местные пропагандистские ресурсы, подконтрольные Кремлю.
Россияне заявляют, что дрон попал в резервуар с топливом.
На месте прилета начался пожар.
Собеседник LIGA.net в Силах обороны заявил, что удар был операцией Главного управления разведки Минобороны.
О других последствиях пока неизвестно.
Михайловский ГОК имени Варичева — это одно из крупнейших российских предприятий по добыче и обогащению железной руды.
Ранее стало известно, что в российской Туве произошел взрыв на Шагонарской теплоэлектроцентрали, пострадал 21 человек, причиной называют "халатность", видео можно посмотреть по ссылке.
- В ночь на 2 марта в российском Санкт-Петербурге произошел взрыв в жилом доме на Пискаревском проспекте – причиной якобы стал прилет беспилотника.
- Этой же ночью в Екатеринбурге на Урале произошел взрыв на электроподстанции "Калининская", которая питает три оборонных завода.
- В ГУР, комментируя взрыв в Екатеринбурге, заявили, что в России есть "неравнодушные граждане", которые стремятся и предпринимают соответствующие шаги для скорейшего освобождения страны от режима Путина.
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