В российской Туве взорвалась Шагонарская ТЭЦ, есть много пострадавших — фото и видео

Количество пострадавших в результате взрыва на Шагонарской ТЭЦ выросло до 21 человека

Шагонарская ТЭЦ после взрыва (Фото: ресурс оккупантов)

В российской Туве произошел взрыв на Шагонарской теплоэлектроцентрали, пострадал 21 человек, причиной называют "халатность". Об этом сообщили местные пропагандистские ресурсы, подконтрольные Кремлю.

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Россияне заявляют, что сообщение о взрыве поступило около 08:49, он произошел в помещении подачи топлива, разрушена лента для подачи угля и одна из стен здания.

Отмечается, что все четыре котла ТЭЦ целы, а пожар уже потушили, причины пока неизвестны. Погибших и пропавших без вести нет, шестеро пострадавших в тяжелом состоянии.

Теплоснабжение Шагонара остановлено, без отопления остались 62 многоквартирных и 216 частных домов, там живет около 4000 человек, занятия в школах отменены.

В самой республике ввели режим чрезвычайной ситуации регионального значения, начато уголовное дело по статье о "халатности по неосторожности, повлекшей причинение тяжкого вреда здоровью".

В ночь на 2 марта в российском Санкт-Петербурге произошел взрыв в жилом доме на Пискаревском проспекте – причиной якобы стал прилет беспилотника.

Этой же ночью в Екатеринбурге на Урале произошел взрыв на электроподстанции "Калининская", которая питает три оборонных завода.

В ГУР, комментируя взрыв в Екатеринбурге, заявили, что в России есть "неравнодушные граждане", которые стремятся и предпринимают соответствующие шаги для скорейшего освобождения страны от режима Путина.

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