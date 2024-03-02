"Есть неравнодушные граждане". В ГУР прокомментировали взрыв на подстанции в Екатеринбурге

Андрей Юсов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

В России есть "неравнодушные граждане", которые стремятся и предпринимают соответствующие шаги для скорейшего освобождения страны от режима российского диктатора Владимира Путина. Так представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов прокомментировал в эфире телемарафона информацию о якобы подрыве в Екатеринбурге электроподстанции, которая обслуживала три военных предприятия.

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Юсов подчеркнул, что на территории РФ "продолжается деградация инфраструктуры".

"То, что взрывается в России, – ответственность, в частности, власти РФ. Но на этой территории действительно есть неравнодушные граждане, которые не могут мириться с путинской диктатурой и делают все возможное для того, чтобы собственную территорию и эту страну освободить как можно скорее в единый законный способ – вооруженной борьбы против кровавого путинского режима", – сказал он.

Как сообщали российские пропагандистские ресурсы, в ночь на 2 марта в Екатеринбурге на Урале произошел взрыв на электроподстанции "Калининская", которая питает три оборонных завода.

Этой же ночью в российском Санкт-Петербурге произошел взрыв в жилом доме на Пискаревском проспекте – причиной якобы стал прилет беспилотника.

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