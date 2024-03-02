"Є небайдужі громадяни". У ГУР прокоментували вибух на підстанції в Єкатеринбурзі

Андрій Юсов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

У Росії є "небайдужі громадяни", які прагнуть і роблять відповідні кроки для якнайшвидшого звільнення країни від режиму російського диктатора Володимир Путіна. Так представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов прокоментував в ефірі телемарафону інформацію про нібито підрив в Єкатеринбурзі електропідстанції, яка обслуговувала три військових підприємства.

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Юсов наголосив, що на території РФ "продовжується деградація інфраструктури".

"Те, що вибухає на Росії, – відповідальність, зокрема, влади РФ. Але на цій території справді є небайдужі громадяни, які не можуть миритися із путінською диктатурою і роблять все можливе для того, щоб власну територію і цю країну звільнити якомога швидше в єдиний законний спосіб – збройної боротьби проти кривавого путінського режиму", – сказав він.

Як повідомляли російські пропагандистські ресурси, в ніч проти 2 березня в Єкатеринбурзі на Уралі стався вибух на електропідстанції "Калінінська", яка живить три оборонні заводи.

Цієї ж ночі у російському Санкт-Петербурзі стався вибух у житловому будинку на Піскарівському проспекті – причиною нібито став приліт безпілотника.

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