У російському Єкатеринбурзі на Уралі стався вибух на електропідстанції "Калінінська", яка живить три оборонні заводи. Про це повідомили місцеві пропагандистські ресурси, підконтрольні Кремлю.

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Росіяни пишуть, що на місці начебто знайшли сліди саморобної вибухівки.

Вибух стався близько півночі 2 березня біля пункту управління підстанції на вулиці Шефській.

Сама станція огороджена бетонним заводом, а вхід до неї — через контрольно-пропускний пункт, на місці працюють силовики країни-окупанта.

"Калінінська" забезпечує енергією Машинобудівний завод імені Калініна, Турбомоторний та Уралмаш.

18 січня під удар безпілотників потрапив Петербурзький нафтовий термінал. Це найпівнічніша і найвіддаленіша точка, куди долітали українські дрони.

19 січня безпілотники атакували нафтобазу під Брянськом.

21 січня під ударом був нафтопереробний завод Новатека в Усть-Лузі на Балтійському морі. Пізніше він відновив роботу, але як перевалка – виробництво там зупинилося.

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