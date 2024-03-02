У російському Єкатеринбурзі на Уралі стався вибух на електропідстанції "Калінінська", яка живить три оборонні заводи. Про це повідомили місцеві пропагандистські ресурси, підконтрольні Кремлю.

Росіяни пишуть, що на місці начебто знайшли сліди саморобної вибухівки.

Вибух стався близько півночі 2 березня біля пункту управління підстанції на вулиці Шефській.

Сама станція огороджена бетонним заводом, а вхід до неї — через контрольно-пропускний пункт, на місці працюють силовики країни-окупанта.

"Калінінська" забезпечує енергією Машинобудівний завод імені Калініна, Турбомоторний та Уралмаш.

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