В российском Екатеринбурге на Урале произошел взрыв на электроподстанции "Калининская", которая питает три оборонных завода. Об этом сообщили местные пропагандистские ресурсы, подконтрольные Кремлю.

Россияне пишут, что на месте якобы нашли следы самодельной взрывчатки.

Взрыв произошел около полуночи 2 марта возле пункта управления подстанции на улице Шефская. 

Сама станция огорожена бетонным заводом, а вход к ней — через контрольно-пропускной пункт, на месте работают силовики страны-оккупанта.

"Калининская" обеспечивает энергией Машиностроительный завод имени Калинина, Турбомоторный и Уралмаш.

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