В Екатеринбурге произошел взрыв на подстанции для оборонки. В РФ пишут о бомбе — видео
В российском Екатеринбурге на Урале произошел взрыв на электроподстанции "Калининская", которая питает три оборонных завода. Об этом сообщили местные пропагандистские ресурсы, подконтрольные Кремлю.
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Россияне пишут, что на месте якобы нашли следы самодельной взрывчатки.
Взрыв произошел около полуночи 2 марта возле пункта управления подстанции на улице Шефская.
Сама станция огорожена бетонным заводом, а вход к ней — через контрольно-пропускной пункт, на месте работают силовики страны-оккупанта.
"Калининская" обеспечивает энергией Машиностроительный завод имени Калинина, Турбомоторный и Уралмаш.
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