В российском Екатеринбурге на Урале произошел взрыв на электроподстанции "Калининская", которая питает три оборонных завода. Об этом сообщили местные пропагандистские ресурсы, подконтрольные Кремлю.

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Россияне пишут, что на месте якобы нашли следы самодельной взрывчатки.

Взрыв произошел около полуночи 2 марта возле пункта управления подстанции на улице Шефская.

Сама станция огорожена бетонным заводом, а вход к ней — через контрольно-пропускной пункт, на месте работают силовики страны-оккупанта.

"Калининская" обеспечивает энергией Машиностроительный завод имени Калинина, Турбомоторный и Уралмаш.

18 января под удар беспилотников попал Петербургский нефтяной терминал. Это самая северная и самая отдаленная точка, куда долетали украинские дроны.

19 января беспилотники атаковали нефтебазу под Брянском.

21 января под ударом был нефтеперерабатывающий завод Новатэка в Усть-Луге на Балтийском море. Позже он возобновил работу, но только как перевалка – производство там остановилось.

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