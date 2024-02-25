Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що ворогів очікують нові сюрпризи й закликав цивільних не користуватися незаконно побудованим росіянами Кримським мостом. Відповідне відео опублікував пресцентр ГУР.

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"Ворогів очікують нові сюрпризи, і я б не рекомендував цивільному населенню користуватись так званим "кримським" мостом", – акцентував начальник ГУР.

Як зазначив Буданов, успіхів українські воїни у Криму досягнули й завдяки мешканцям півострова, чий спротив ворогу не вщухав останні 10 років війни з Росією.

Керівник ГУР пояснив, що для успішної оборони й контрнаступу Україна повинна контролювати акваторію Чорного моря та Крим.

Розвідник наголосив, що всі поставлені раніше завдання були виконані: Росія втратила чверть кораблів й була змушена вивести флот на узбережжя Кавказу. Також ворог передислокував авіацію, оскільки кримські аеродроми та військові об’єкти постійно перебувають під нашим вогневим впливом.

"Нашими успіхами ми надзвичайно завдячуємо мешканцям українського Криму, які не лише посилили опір окупантам, але й знаходять можливість відстежувати всю оперативну ситуацію на півострові та якнайшвидше передавати цю інформацію нам", – зазначив Буданов.

Буданов наголосив, що війна Росії проти України почалася на два роки тому, а 10 – з окупації українського Криму.

"Однак ні українська держава, ні українці не погодились визнати право агресора на кримську землю", – додав він.

ДОВІДКА. Україна вже двічі завдавала ударів по Кримському мосту. 17 липня 2023 року влада РФ заявила про атаку двома українськими аквадронами. Це була Україна вже двічі завдавала ударів по Кримському мосту. 17 липня 2023 року влада РФ заявила про атаку двома українськими аквадронами. Це була спецоперація СБУ та ВМС . Згодом вийшов документальний фільм про цю атаку на Кримський міст. Вдруге міст було пошкоджено 8 жовтня 2022 року. Тоді стався підрив вантажівки, після чого спалахнули паливні цистерни поїзда, що прямував по залізничній частині мосту. Декілька секцій автодороги впали у воду. 8 липня 2023 року Міноборони визнало, що це зробила Україна.

У грудні 2023-го голова СБУ Малюк пообіцяв "максимально наблизити війну до Кремля" у 2024 році. Він наголосив, що Кримський міст – це законна ціль, і треба знищити логістику противника.

Командувач ВМС Неїжпапа вважає, що у 2024 році незаконно побудованого росіянами Кримського мосту, ймовірно, вже не існуватиме.

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