ГУР анонсировало новые удары. Буданов: Не советую гражданским пользоваться Крымским мостом
Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что врагов ожидают новые сюрпризы и призвал гражданских не пользоваться незаконно построенным россиянами Крымским мостом. Соответствующее видео опубликовал пресс-центр ГУР.
"Врагов ожидают новые сюрпризы, и я бы не рекомендовал гражданскому населению пользоваться так называемым "крымским" мостом", – акцентировал начальник ГУР.
Как отметил Буданов, успехи украинских воинов в Крыму достигнуты и благодаря жителям полуострова, чье сопротивление врагу не утихало последние 10 лет войны с Россией.
Руководитель ГУР пояснил, что для успешной обороны и контрнаступления Украина должна контролировать акваторию Черного моря и Крым.
Разведчик подчеркнул, что все поставленные ранее задачи были выполнены: Россия потеряла четверть кораблей и была вынуждена вывести флот на побережье Кавказа. Также враг передислоцировал авиацию, поскольку крымские аэродромы и военные объекты постоянно находятся под нашим огневым воздействием.
"Нашими успехами мы чрезвычайно обязаны жителям украинского Крыма, которые не только усилили сопротивление оккупантам, но и находят возможность отслеживать всю оперативную обстановку на полуострове и как можно быстрее передавать эту информацию нам", – отметил Буданов.
Буданов подчеркнул, что война России против Украины началась два года назад, а 10 – с оккупации украинского Крыма.
"Однако ни украинское государство, ни украинцы не согласились признать право агрессора на крымскую землю", – добавил он.
- В декабре 2023-го глава СБУ Малюк пообещал "максимально приблизить войну к Кремлю" в 2024 году. Он подчеркнул, что Крымский мост – это законная цель и нужно уничтожить логистику противника.
- Командующий ВМС Неижпапа считает, что в 2024 году незаконно построенный россиянами Крымский мост, вероятно, уже не будет существовать.
Читайте также: Буданов: Крымскому мосту надо заканчивать свое существование, для Путина – не трагедия