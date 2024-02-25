Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что врагов ожидают новые сюрпризы и призвал гражданских не пользоваться незаконно построенным россиянами Крымским мостом. Соответствующее видео опубликовал пресс-центр ГУР.

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"Врагов ожидают новые сюрпризы, и я бы не рекомендовал гражданскому населению пользоваться так называемым "крымским" мостом", – акцентировал начальник ГУР.

Как отметил Буданов, успехи украинских воинов в Крыму достигнуты и благодаря жителям полуострова, чье сопротивление врагу не утихало последние 10 лет войны с Россией.

Руководитель ГУР пояснил, что для успешной обороны и контрнаступления Украина должна контролировать акваторию Черного моря и Крым.

Разведчик подчеркнул, что все поставленные ранее задачи были выполнены: Россия потеряла четверть кораблей и была вынуждена вывести флот на побережье Кавказа. Также враг передислоцировал авиацию, поскольку крымские аэродромы и военные объекты постоянно находятся под нашим огневым воздействием.

"Нашими успехами мы чрезвычайно обязаны жителям украинского Крыма, которые не только усилили сопротивление оккупантам, но и находят возможность отслеживать всю оперативную обстановку на полуострове и как можно быстрее передавать эту информацию нам", – отметил Буданов.

Буданов подчеркнул, что война России против Украины началась два года назад, а 10 – с оккупации украинского Крыма.

"Однако ни украинское государство, ни украинцы не согласились признать право агрессора на крымскую землю", – добавил он.

СПРАВКА. Украина уже дважды наносила удары по Крымскому мосту. 17 июля 2023 года власти РФ заявили об атаке двумя украинскими аквадронами. Это была Украина уже дважды наносила удары по Крымскому мосту. 17 июля 2023 года власти РФ заявили об атаке двумя украинскими аквадронами. Это была спецоперация СБУ и ВМС . Впоследствии вышел документальный фильм об этой атаке на Крымский мост. Второй раз мост был поврежден 8 октября 2022 года. Тогда произошел подрыв грузовика, после чего вспыхнули топливные цистерны поезда, следовавшего по железнодорожной части моста. Несколько секций автодороги упали в воду. 8 июля 2023 года Минобороны признало, что это сделала Украина.

В декабре 2023-го глава СБУ Малюк пообещал "максимально приблизить войну к Кремлю" в 2024 году. Он подчеркнул, что Крымский мост – это законная цель и нужно уничтожить логистику противника.

Командующий ВМС Неижпапа считает, что в 2024 году незаконно построенный россиянами Крымский мост, вероятно, уже не будет существовать.

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