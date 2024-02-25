Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что врагов ожидают новые сюрпризы и призвал гражданских не пользоваться незаконно построенным россиянами Крымским мостом. Соответствующее видео опубликовал пресс-центр ГУР.

"Врагов ожидают новые сюрпризы, и я бы не рекомендовал гражданскому населению пользоваться так называемым "крымским" мостом", – акцентировал начальник ГУР.

Как отметил Буданов, успехи украинских воинов в Крыму достигнуты и благодаря жителям полуострова, чье сопротивление врагу не утихало последние 10 лет войны с Россией.

Руководитель ГУР пояснил, что для успешной обороны и контрнаступления Украина должна контролировать акваторию Черного моря и Крым.

Разведчик подчеркнул, что все поставленные ранее задачи были выполнены: Россия потеряла четверть кораблей и была вынуждена вывести флот на побережье Кавказа. Также враг передислоцировал авиацию, поскольку крымские аэродромы и военные объекты постоянно находятся под нашим огневым воздействием.

"Нашими успехами мы чрезвычайно обязаны жителям украинского Крыма, которые не только усилили сопротивление оккупантам, но и находят возможность отслеживать всю оперативную обстановку на полуострове и как можно быстрее передавать эту информацию нам", – отметил Буданов.

Буданов подчеркнул, что война России против Украины началась два года назад, а 10 – с оккупации украинского Крыма.

"Однако ни украинское государство, ни украинцы не согласились признать право агрессора на крымскую землю", – добавил он.

СПРАВКА.
Украина уже дважды наносила удары по Крымскому мосту. 17 июля 2023 года власти РФ заявили об атаке двумя украинскими аквадронами. Это была спецоперация СБУ и ВМС. Впоследствии вышел документальный фильм об этой атаке на Крымский мост. Второй раз мост был поврежден 8 октября 2022 года. Тогда произошел подрыв грузовика, после чего вспыхнули топливные цистерны поезда, следовавшего по железнодорожной части моста. Несколько секций автодороги упали в воду. 8 июля 2023 года Минобороны признало, что это сделала Украина.
  • В декабре 2023-го глава СБУ Малюк пообещал "максимально приблизить войну к Кремлю" в 2024 году. Он подчеркнул, что Крымский мост – это законная цель и нужно уничтожить логистику противника.
  • Командующий ВМС Неижпапа считает, что в 2024 году незаконно построенный россиянами Крымский мост, вероятно, уже не будет существовать.

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