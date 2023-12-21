Малюк обіцяє максимально наблизити війну до Кремля. Назвав головні цілі СБУ на 2024 рік

Малюк заявив, що Служба безпеки України продовжуватиме операції в Криму та на території Росії

Василь Малюк (Фото: ОП)

Голова Служби безпеки України Василь Малюк пообіцяв "максимально наблизити війну до Кремля" у 2024 році. Про це він повідомив у інтерв'ю виданню Politico.

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За його словами, наступного року СБУ має намір активізувати операції у глибині території Росії та окупованих земель.

"Ми не можемо розкривати наші плани. Вони мають залишатися шокером для ворога. Готуємо сюрпризи. Окупанти повинні зрозуміти, що сховатися не вдасться. Ми знайдемо ворога всюди", – сказав Малюк.

Він натякнув, що цілями служби будуть військові та логістичні об'єкти росіян в Україні та на території РФ, зокрема, у Криму та на Чорному морі.

Генерал заявив, що за допомогою морських дронів Sea Baby Україна поступово витісняє Чорноморський флот РФ із Криму.

"Це законна ціль для нас згідно з міжнародним правом та правилами війни. Законодавство України також дозволяє нам атакувати цей об'єкт. І ми повинні знищити логістику нашого противника", — підкреслив глава СБУ, коментуючи можливі нові атаки на Кримський міст.

5 грудня співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах повідомив, що дрони СБУ та ГУР вдарили по "Морському нафтовому терміналу" у Феодосії, який використовували окупаційні війська.

у правоохоронних органах повідомив, що дрони СБУ та ГУР вдарили по "Морському нафтовому терміналу" у Феодосії, який використовували окупаційні війська. Того ж дня в районах населених пунктів Багерово та Стрілкове дрони СБУ атакували низку важливих військових об'єктів росіян.

6 грудня колаборанта Киву було ліквідовано під час операції СБУ. Його труп знайшли лежачим на животі в снігу в селі Супонєво під Москвою, на території готелю "Велич Кантрі Клаб".

Він був убитий двома кулями, у нього стріляли кілька разів.

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