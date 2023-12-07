Киву було вбито двома кулями. Росіяни розкрили деталі ліквідації колаборанта під Москвою

На тілі колабораціоніста Іллі Киви виявили два вогнепальні поранення, він помер на місці

Ілля Кива (Фото: скриншот з відео)

Екснардепа та колабораціоніста Іллю Киву було вбито двома кулями, у нього стріляли кілька разів. Про це повідомили російські "правоохоронці", які ведуть розслідування.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Росіяни заявили про кримінальну справу за фактом вбивства та незаконного обігу зброї.

Окупанти пишуть, що 6 грудня Кива гуляв територією парку, що прилягає до котеджного селища, де в нього кілька разів вистрілив невідомий. Від отриманих травм він помер на місці.

Поруч із тілом знайшли дві пістолетні гільзи, Кива отримав два вогнепальні поранення.

Останні місяці він мешкав у готельному номері.

Раніше стало відомо, що Киву було ліквідовано під час операції Служби безпеки України. Його труп знайшли лежачим на животі в снігу в селі Супонєво під Москвою, на території готелю "Велич Кантрі Клаб".

6 березня 2022 року Офіс генпрокурора повідомив про підозру Киві у держзраді.

20 квітня правоохоронці отримали санкцію суду на досудове розслідування проти Киви, що втік до Росії. Це рішення відкрило можливість заочного суду над ним.

У липні 2023 року Кива отримав підозру за заклики до агресивної війни та повалення української влади.

13 листопада 2023-го Киву було заочно засуджено українським судом на 14 років позбавлення волі.

Читайте також: Журналісти Bihus.Info вирахували місце проживання колишнього депутата Киви: відео