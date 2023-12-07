Киву було вбито двома кулями. Росіяни розкрили деталі ліквідації колаборанта під Москвою
Ілля Кива (Фото: скриншот з відео)

Екснардепа та колабораціоніста Іллю Киву було вбито двома кулями, у нього стріляли кілька разів. Про це повідомили російські "правоохоронці", які ведуть розслідування.

Росіяни заявили про кримінальну справу за фактом вбивства та незаконного обігу зброї.

Окупанти пишуть, що 6 грудня Кива гуляв територією парку, що прилягає до котеджного селища, де в нього кілька разів вистрілив невідомий. Від отриманих травм він помер на місці.

Поруч із тілом знайшли дві пістолетні гільзи, Кива отримав два вогнепальні поранення.

Останні місяці він мешкав у готельному номері.

Раніше стало відомо, що Киву було ліквідовано під час операції Служби безпеки України. Його труп знайшли лежачим на животі в снігу в селі Супонєво під Москвою, на території готелю "Велич Кантрі Клаб".

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