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Кива отримав підозру. Закликав до агресивної війни та повалення української влади

Этот материал также доступен на русском
18.08.2023, 13:20
Кива отримав підозру. Закликав до агресивної війни та повалення української влади - Фото
Ілля Кива (Фото: скриншот із відео)

Колишній народний депутат та російський колабораціоніст Ілля Кива отримав підозру за пропаганду війни та насильницького повалення конституційного ладу. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Правоохоронці заявляють, що у січні-лютому 2022 року Кива опублікував у своєму Telegram-каналі матеріали, які містили публічні заклики до ведення агресивної війни проти України та повалення законної української влади.

Зазначається, що висловлювання екснардепа мають характер пропаганди, формують у суспільстві проросійські та антиукраїнські настрої, а також містять ознаки спроби підриву української державності.

Наразі Кива ховається на території РФ і регулярно виступає на пропагандистських передачах Кремля.

  • 6 березня Офіс генпрокурора повідомив про підозру Киві у держзраді та анонсував оголошення його у міжнародний розшук.

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Дмитро Гриниченко
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