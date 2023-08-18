Кива отримав підозру. Закликав до агресивної війни та повалення української влади

Колишній народний депутат та російський колабораціоніст Ілля Кива отримав підозру за пропаганду війни та насильницького повалення конституційного ладу. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

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Правоохоронці заявляють, що у січні-лютому 2022 року Кива опублікував у своєму Telegram-каналі матеріали, які містили публічні заклики до ведення агресивної війни проти України та повалення законної української влади.

Зазначається, що висловлювання екснардепа мають характер пропаганди, формують у суспільстві проросійські та антиукраїнські настрої, а також містять ознаки спроби підриву української державності.

Наразі Кива ховається на території РФ і регулярно виступає на пропагандистських передачах Кремля.

6 березня Офіс генпрокурора повідомив про підозру Киві у держзраді та анонсував оголошення його у міжнародний розшук.

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