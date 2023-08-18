UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Кива получил подозрение. Призывал к агрессивной войне и свержению украинской власти

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2023, 13:20
Кива получил подозрение. Призывал к агрессивной войне и свержению украинской власти - Фото
Илья Кива (Фото: скриншот с видео)

Бывший народный депутат и российский коллаборационист Илья Кива получил подозрение за пропаганду войны и насильственного свержения конституционного строя. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. 

Правоохранители заявляют, что в январе-феврале 2022 года Кива опубликовал в своем Telegram-канале материалы, которые содержали публичные призывы к ведению агрессивной войны против Украины и свержению законной украинской власти. 

Отмечается, что высказывания экс-нардепа носят характер пропаганды, формируют в обществе пророссийские и антиукраинские настроения, а также содержат признаки попытки подрыва украинской государственности. 

Сейчас Кива скрывается на территории РФ и регулярно выступает на пропагандистских передачах Кремля. 

  • 6 марта 2022 года Офис генпрокурора сообщил о подозрении Киве в госизмене и анонсировал объявление его в международный розыск.

Смотрите также: Журналисты Bihus.Info вычислили место проживания бывшего депутата Кивы: видео

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнапропагандаилья киваколлаборанты
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 