Кива получил подозрение. Призывал к агрессивной войне и свержению украинской власти

Бывший народный депутат и российский коллаборационист Илья Кива получил подозрение за пропаганду войны и насильственного свержения конституционного строя. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

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Правоохранители заявляют, что в январе-феврале 2022 года Кива опубликовал в своем Telegram-канале материалы, которые содержали публичные призывы к ведению агрессивной войны против Украины и свержению законной украинской власти.

Отмечается, что высказывания экс-нардепа носят характер пропаганды, формируют в обществе пророссийские и антиукраинские настроения, а также содержат признаки попытки подрыва украинской государственности.

Сейчас Кива скрывается на территории РФ и регулярно выступает на пропагандистских передачах Кремля.

6 марта 2022 года Офис генпрокурора сообщил о подозрении Киве в госизмене и анонсировал объявление его в международный розыск.

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