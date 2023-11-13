Киву засуджено до 14 років в'язниці. Його судили за держзраду та інші злочини

Екснардепа і російського колабораціоніста Іллю Киву заочно засуджено на 14 років позбавлення волі. Про це повідомили у пресслужбі Личаківського районного суду Львова, який розглядав кримінальне провадження.

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Суд визнав Киву винним за статтями про публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу, державну зраду, публічне використання комуністичної символіки та заклики до агресивної війни.

Він отримав 14 років із конфіскацією майна.

Сам колаборант зараз ховається на території Росії та регулярно виступає в ефірі пропагандистських каналів.

Рішення суду ще не набуло чинності та може бути оскаржене протягом 30 днів.

6 березня 2022 року Офіс генпрокурора повідомив про підозру Киві у держзраді та анонсував оголошення його у міжнародний розшук.

У липні 2023 року Кива отримав підозру за заклики до агресивної війни та повалення української влади.

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