Кива осужден на 14 лет тюрьмы. Его судили за госизмену и другие преступления
13.11.2023, 13:41
Илья Кива (Фото: скриншот видео)
Экс-нардеп и российский коллаборационист Илья Кива заочно осужден на 14 лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе Лычаковского районного суда Львова, который рассматривал уголовное производство.
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Суд признал Киву виновным по статьям о публичных призывах к насильственной смене конституционного строя, государственной измене, публичное использование коммунистической символики и призывы к агрессивной войне.
Он получил 14 лет с конфискацией имущества.
Сам коллаборант сейчас скрывается на территории России и регулярно выступает в эфире пропагандистских каналов.
Решение суда еще не вступило в силу и может быть обжаловано на протяжении 30 дней.
- 6 марта 2022 года Офис генпрокурора сообщил о подозрении Киве в госизмене и анонсировал объявление его в международный розыск.
- В июле 2023 года Кива получил подозрение за призывы к агрессивной войне и свержению украинской власти.
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