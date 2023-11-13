Кива осужден на 14 лет тюрьмы. Его судили за госизмену и другие преступления

Экс-нардеп и российский коллаборационист Илья Кива заочно осужден на 14 лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе Лычаковского районного суда Львова, который рассматривал уголовное производство.

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Суд признал Киву виновным по статьям о публичных призывах к насильственной смене конституционного строя, государственной измене, публичное использование коммунистической символики и призывы к агрессивной войне.

Он получил 14 лет с конфискацией имущества.

Сам коллаборант сейчас скрывается на территории России и регулярно выступает в эфире пропагандистских каналов.

Решение суда еще не вступило в силу и может быть обжаловано на протяжении 30 дней.

6 марта 2022 года Офис генпрокурора сообщил о подозрении Киве в госизмене и анонсировал объявление его в международный розыск.

В июле 2023 года Кива получил подозрение за призывы к агрессивной войне и свержению украинской власти.

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