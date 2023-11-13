UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Кива осужден на 14 лет тюрьмы. Его судили за госизмену и другие преступления

Цей матеріал також доступний українською
13.11.2023, 13:41
Кива осужден на 14 лет тюрьмы. Его судили за госизмену и другие преступления - Фото
Илья Кива (Фото: скриншот видео)

Экс-нардеп и российский коллаборационист Илья Кива заочно осужден на 14 лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе Лычаковского районного суда Львова, который рассматривал уголовное производство.

Суд признал Киву виновным по статьям о публичных призывах к насильственной смене конституционного строя, государственной измене, публичное использование коммунистической символики и призывы к агрессивной войне. 

Он получил 14 лет с конфискацией имущества.

Сам коллаборант сейчас скрывается на территории России и регулярно выступает в эфире пропагандистских каналов. 

Решение суда еще не вступило в силу и может быть обжаловано на протяжении 30 дней. 

  • 6 марта 2022 года Офис генпрокурора сообщил о подозрении Киве в госизмене и анонсировал объявление его в международный розыск.
  • В июле 2023 года Кива получил подозрение за призывы к агрессивной войне и свержению украинской власти.

Смотрите также: Журналисты Bihus.Info вычислили место проживания бывшего депутата Кивы: видео

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
судвойнагосизменаилья киваколлаборанты

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 