В Росії вбито Іллю Киву. Це спецоперація СБУ – джерело

Кива виїхав з України незадовго до початку повномасштабного вторгнення РФ

Ілля Кива (Фото: пресслужба ОПЗЖ)

В Росії знайдено мертвим колишнього депутата Верховної Ради і російського колабораціоніста Іллю Киву. Це була спецоперація Служби безпеки України, повідомив співрозмовник LIGA.net в правоохоронних органах.

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Співрозмовник LIGA.net зазначив, що Киву ліквідували зі стрілецької зброї.

Російський пропагандистський Telegram-канал Baza стверджує, що труп Киви нібито знайшли лежачим на животі в снігу в селі Супонево під Москвою, на території готелю "Велич Кантрі Клаб". У Киви нібито була видна колота рана в районі скроні та шишка на голові.

Також стверджується, що тіло було виявлено близько 15:00 – його знайшла співробітниця готелю.

"Кива лежав на животі обличчям у снігу і навколо нього була велика калюжа крові", – йдеться у повідомленні росіян.

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі телемарафону також підтвердив знищення Киви на території РФ.

ДОПОВНЕНО О 18:40. Слідчий комітет Росії у Московській області заявив, що порушив кримінальну справу за фактом вбивства Киви.

За попередніми даними російського слідства, увечері на території парку одного з котеджних селищ у Супонєвому "невідомий здійснив у потерпілого постріли з невстановленої зброї". Від отриманих поранень Кива помер на місці.

6 березня 2022 року Офіс генпрокурора повідомив про підозру Киві у держзраді.

20 квітня правоохоронці отримали санкцію суду на досудове розслідування проти Киви, що втік до Росії, і звідти публічно підтримував війну проти України. Це рішення відкрило можливість заочного суду над ним.

У липні 2023 року Кива отримав підозру за заклики до агресивної війни та повалення української влади.

13 листопада 2023-го Киву було заочно засуджено українським судом на 14 років позбавлення волі.

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