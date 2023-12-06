В России уничтожен Илья Кива. Это спецоперация СБУ – источник

Илья Кива (Фото: пресс-служба ОПЗЖ)

В России найден мертвым бывший депутат Верховной Рады и российский коллаборационист Илья Кива. Это была спецоперация Службы безопасности Украины, сообщил источник LIGA.net.

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Собеседник LIGA.net сообщил, что Киву ликвидировали из стрелкового оружия.

Российский пропагандистский Telegram-канал Baza утверждает, что труп Кивы якобы нашли лежащим на животе в снегу в деревне Супонево под Москвой, на территории отеля "Величъ Кантри Клаб". У Кивы якобы была видна колотая рана в районе виска и шишка на голове.

Также утверждается, что тело было обнаружено около 15:00 – его нашла сотрудница отеля.

"Кива лежал на животе лицом в снегу и вокруг него была большая лужа крови", – сказано в сообщении россиян.

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