Кива был убит двумя пулями. Россияне раскрыли детали ликвидации коллаборанта под Москвой
Экс-нардеп и коллаборационист Илья Кива был убит двумя пулями, в него стреляли несколько раз. Об этом сообщили российские "правоохранители", которые ведут расследование.
Россияне заявили об уголовном деле по факту убийства и незаконного оборота оружия.
Оккупанты пишут, что 6 декабря Кива гулял по территории парка, прилегающего к коттеджному поселку, где в него несколько раз выстрелил неизвестный. От полученных травм он умер на месте.
Рядом с телом нашли две пистолетные гильзы, Кива получил два огнестрельных ранения.
В последние месяцы он жил в гостиничном номере.
Ранее стало известно, что Кива был ликвидирован в ходе операции Службы безопасности Украины. Его труп нашли лежащим на животе в снегу в деревне Супонево под Москвой, на территории отеля "Величъ Кантри Клаб".
- 6 марта 2022 года Офис генпрокурора сообщил о подозрении Киве в госизмене.
- 20 апреля правоохранители получили санкцию суда на досудебное расследование против сбежавшего в Россию Кивы, оттуда публично поддерживающего войну против Украины. Это решение открыло возможность заочного суда над ним.
- В июле 2023 года Кива получил подозрение за призывы к агрессивной войне и свержению украинской власти.
- 13 ноября 2023-го Кива был заочно осужден украинским судом на 14 лет лишения свободы.
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