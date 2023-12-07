Кива был убит двумя пулями. Россияне раскрыли детали ликвидации коллаборанта под Москвой
Илья Кива (Фото: скриншот с видео)

Экс-нардеп и коллаборационист Илья Кива был убит двумя пулями, в него стреляли несколько раз. Об этом сообщили российские "правоохранители", которые ведут расследование.

Россияне заявили об уголовном деле по факту убийства и незаконного оборота оружия. 

Оккупанты пишут, что 6 декабря Кива гулял по территории парка, прилегающего к коттеджному поселку, где в него несколько раз выстрелил неизвестный. От полученных травм он умер на месте.

Рядом с телом нашли две пистолетные гильзы, Кива получил два огнестрельных ранения. 

В последние месяцы он жил в гостиничном номере. 

Ранее стало известно, что Кива был ликвидирован в ходе операции Службы безопасности Украины. Его труп нашли лежащим на животе в снегу в деревне Супонево под Москвой, на территории отеля "Величъ Кантри Клаб".

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