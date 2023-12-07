Кива был убит двумя пулями. Россияне раскрыли детали ликвидации коллаборанта под Москвой

На теле коллаборациониста Ильи Кивы обнаружили два огнестрельных ранения, он умер на месте

Илья Кива (Фото: скриншот с видео)

Экс-нардеп и коллаборационист Илья Кива был убит двумя пулями, в него стреляли несколько раз. Об этом сообщили российские "правоохранители", которые ведут расследование.

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Россияне заявили об уголовном деле по факту убийства и незаконного оборота оружия.

Оккупанты пишут, что 6 декабря Кива гулял по территории парка, прилегающего к коттеджному поселку, где в него несколько раз выстрелил неизвестный. От полученных травм он умер на месте.

Рядом с телом нашли две пистолетные гильзы, Кива получил два огнестрельных ранения.

В последние месяцы он жил в гостиничном номере.

Ранее стало известно, что Кива был ликвидирован в ходе операции Службы безопасности Украины. Его труп нашли лежащим на животе в снегу в деревне Супонево под Москвой, на территории отеля "Величъ Кантри Клаб".

6 марта 2022 года Офис генпрокурора сообщил о подозрении Киве в госизмене.

20 апреля правоохранители получили санкцию суда на досудебное расследование против сбежавшего в Россию Кивы, оттуда публично поддерживающего войну против Украины. Это решение открыло возможность заочного суда над ним.

В июле 2023 года Кива получил подозрение за призывы к агрессивной войне и свержению украинской власти.

13 ноября 2023-го Кива был заочно осужден украинским судом на 14 лет лишения свободы.

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