Вбивство Киви. Джерело в СБУ поділилося фото та відео з тілом колаборанта після ліквідації

З'явилися знімки тіла Іллі Киви після ліквідації колабораціоніста у Підмосков'ї 6 грудня

Ілля Кива (Фото: скриншот з відео)

Співрозмовники LIGA.net у Службі безпеки України поділилися знімками та відео з місця ліквідації колабораціоніста Іллі Киви, якого було вбито у Підмосков'ї 6 грудня.

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За його словами, спецоперація СБУ готувалась тривалий час і була успішно реалізована.

На кадрах можна побачити тіло Киви, що лежить на снігу, а поруч із ним видно плями крові.

Увага. На фото можуть бути чутливі кадри.

Тіло Ківи на снігу

Також на відео зображено спостережний пункт, де чекали колаборанта — неподалік цього місця він знімав свої численні пропагандистські ролики.

Наголошується, що Кива був однією з пріоритетних цілей, його "вели" давно, вивчаючи деталі маршрутів пересування, розпорядок його дня та звички. Дарма що мав серйозну охорону, його вдалося ліквідувати.

Раніше стало відомо, що Киву було ліквідовано під час операції Служби безпеки України. Його труп знайшли лежачим на животі в снігу в селі Супонєво під Москвою, на території готелю "Велич Кантрі Клаб".

Він був убитий двома кулями, у нього стріляли кілька разів.

6 березня 2022 року Офіс генпрокурора повідомив про підозру Киві у держзраді.

20 квітня правоохоронці отримали санкцію суду на досудове розслідування проти Киви, що публічно підтримував війну проти України. Це рішення відкрило можливість заочного суду над ним.

У липні 2023 року Кива отримав підозру за заклики до агресивної війни та повалення української влади.

13 листопада 2023-го Киву було заочно засуджено українським судом на 14 років позбавлення волі.

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